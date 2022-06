"Acusaciones de Muñoz Ledo y Labastida son corrientes, vulgares y falsas"

El presidente López Obrador respondió a las acusaciones del morenista Porfirio Muñoz Ledo y del priista Francisco Labastida Ochoa quienes aseguraran que tiene alianzas con el narcotráfico, sostuvo que es falso y que se trata de un señalamiento corriente y vulgar, que busca confundir y engañar a la gente.

Tengo la conciencia tranquila porque esa acusación es totalmente falsa, aseveró el tabasqueño.

"Acerca de los vínculos con el narcotráfico, si tienen pruebas que las presenten, que dejen de calumnia, es muy lamentable, vulgar, bajo, pero tampoco crean que me preocupa mucho, en primerísimo lugar porque estoy muy tranquilo con mi conciencia y en segundo lugar porque es falso, completamente es falso. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie".

Además, lamentó los señalamientos sobre todo de Muñoz Ledo, quien lo conoce muy bien y sabe que no sería capaz de eso y sin embargo se atreve a hablar de vínculos con el narco, lo que representa un juicio sin fundamento y temerario, sin prueba alguna.

López Obrador consideró que esas acusaciones, que se dan en un contexto electoral como el que estamos viviendo, pueden tratarse de una nostalgia por el poder y también por la edad.

"Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Yo lamento por ejemplo que el licenciado Muñoz ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juico sin fundamento, temerario. Y el señor Labastida, lo mismo,, sin ninguna prueba. Y Yo creo que es un asunto de nostalgia y, con todo respeto, pues de al edad".

Incluso, dijo que lo peor que le puede pasar a un político es hacer el ridículo y eso ocurre cuando se tiene mucho apego al poder, lo extrañan. Y quieren regresar a como dé lugar sin darse cuenta de que ya concluyeron su ciclo.

El tabasqueño aseguró que Francisco Labastida, que no tiene autoridad moral, pues recibió recursos de Pemex para su campaña presidencial en el año 2000, el famoso "Pemexgate", por eso el IFE le aplicó una multa de mil millones de pesos al PRI, y ahora se atreve a decir que el entonces presidente Enrique Peña Nieto me ayudó a ganar las elecciones de 2018 y que mi gobierno protege al cártel de Sinaloa. "Yo no soy Salinas, Zedillo, Fox, Calderón ni Peña Nieto" para estar involucrado con delincuencia, aseveró López Obrador.

"Lo peor que puede pasar en política es hacer el ridículo. Y si uno tiene demasiado apego al poder o se encariña con el poder puede cometer muchos errores. Yo no soy Salinas, Zedillo, ni Fox, ni Calderón ni Peña Nieto. Ahora dicen que yo hice acuerdo con Peña Nieto, que por eso gané, no. Yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto, que no se metió como lo hizo Fox y Calderón en el fraude, no impidió que yo pudiese llegar con el voto de los ciudadanos a la Presidencia".

En otro tema, López Obrador no quiso opinar sobre la extradición del ex gobernador del Chihuahua, Cesar Duarte, acusado de los delitos de peculado y asociación delictuosa, entre otros. Dijo que por la veda electoral no puede hablar de temas políticos.

Durante la conferencia de prensa matutina se informó que este viernes comienza el censo correspondiente para identificar los daños y el número de damnificados por el huracán Ágatha, en Oaxaca, por lo que López Obrador envió condolencias y un abrazo a los familiares de las víctimas.

Por su parte, el gobernador oaxaqueño Alejandro Murat señaló que se mantiene la cifra de 9 muertos y 5 personas desaparecidas y que persisten los problemas por escasez de agua potable.