Relación México-EU no cambia por asistencias a la Cumbre: Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que la buena relación de México con Estados Unidos se mantendrá independientemente de quiénes asistan o no la Cumbre de las Américas.

Cuestionado sobre la organización de la Cumbre de las Américas y si ya hay confirmación de la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que las relaciones entre ambos países son relaciones buenas.

"El presidente Biden y el presidente López Obrador están trabajando muy bien en muchísimas cosas y así va a seguir", expresó.

Al término de la Presentación de las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias dijo: "Y en poco tiempo se harán las decisiones, y ahora todavía en los Estados Unidos estamos trabajando en las invitaciones, todavía no sabemos quién va ir y quién no, pero lo que no va cambiar es que la relación entre México y Estados Unidos siempre será una relación buena, ambos porque somos vecinos".

Finalmente, Ken Salazar enfatizó en que los gobiernos de México y Estados Unidos, como vecinos, seguirán trabajando en favor de sus países y en favor de América.