Se ofrecerá trato especial para médicos que trabajen en zonas rurales: AMLO

Siguen médicos mexicanos sin interés de trabajar en zonas rurales donde el déficit es grande, informó el Gobierno Federal, al presentar el primer corte de la convocatoria a especialistas y de los que hasta el momento aún existen más de nueve mil plazas sin un aspirante de más 13 mil ofertadas.

Durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para garantizar el servicio de salud en zonas aledañas, además de contratar alrededor de 500 médicos cubanos, la Secretaría de Salud implementará un proyecto para ofrecer mayores beneficios a quienes sí acepten irse a regiones como Chiapas y Guerrero.

“Estamos con Zoe, ya llevamos algún tiempo hablando de esto que le vamos a dar trato especial a los especialistas que quieran ir a trabajar en estas regiones, más ingresos pero no sólo eso sino otro tipo de consideraciones, Salud estaba contemplando de que se puedan formar y puedan obtener especialidad si se van a trabajar allá y también lo económico”.

Y es que previamente el secretario de Salud Jorge Alcocer insistió que el país mantiene un déficit de más de 146 mil médicos que enfatizó, puede aumentar hasta un 20% porque hay médicos especialistas que no han buscado la re certificación, destacó que Veracruz es la entidad con las mayores necesidades de especialista sobre todo pediatras.

“Veracruz es el estado con mayor necesidad de médicos, especialistas, en particular los pediatras, y está localizado en tres regiones donde no hay un solo pediatra, en la Huaxteca, en la montaña, Papaloapan, Olmeca, dichas regiones no tienen pediatras para atender a más de 2.4 millones de niños y niñas”.

Mientras tanto el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, informó que han sido alrededor de cuatro mil los que ya cuentan con una postulación, sin embargo, la mayoría de las vacantes no han tenido interés para los especialistas.

“Al día de hoy se han registrado ya nueve mil 275 médicos en la plataforma, cada médico puede elegir hasta tres opciones por lo que contamos con 19 mil 964 postulaciones, ahora de esas 13 mil 765 plazas ofertadas en este momento tenemos cuatro mil 040 que ya tienen por lo menos una postulación, sin embargo, sigue habiendo nueve mil 725 que no tienen ninguna postulación, que nadie ha mostrado interés por estas vacantes”.

Insistió que la mayoría de quienes sí se han postulado, mantienen interés por quedarse en los estados del centro del país, evitando regiones apartadas.

“En la Ciudad de México se concentran cinco mil 207 postulaciones, es decir, el 27% de todas las postulaciones están concentradas en una entidad, en la Ciudad de México, después le siguen Jalisco con mil 511, Puebla con mil 311, el Estado de México con 760 con más postulaciones, en estos tres estados están 20% de todas las postulaciones es decir, si sumamos estos estados más la Ciudad de México, son casi el 50%”.

Así mismo reconoció que hasta el momento no han sido cubiertas las plazas de especialidades que más se requieren, en el sector público.

“En medicina interna se necesitan mil 753 médicos y médicas y se han registrado 333, es decir, va una cobertura de 18%, en urgencias médico quirúrgicas se necesitan mil 728, se han registrado 450 personas un avance del 26%, en ginecología se necesitan mil 572 y se han registrado 989 es decir 62% del total, pediatría se necesitan mil 517 y se han registrado 949, anestesología se necesitan mil 367 y se han registrado mil 310, el 95% y cirugía general se necesitan mil 097 y se han registrado 571 es decir el 52%”.

Detalló que de los médicos registrados 75% tienen entre 30 y 39 años es decir que posiblemente ya terminaron su especialidad, de este el 51% son hombres y 48% mujeres, en total 95 especialidades y subespecialidades que se necesitan.