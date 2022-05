"Mantenemos la condición de asistir a la Cumbre de las Américas"

El presidente López Obrador aseguró que no cambiará su condicionamiento para asistir a la Cumbre de las Américas "no vamos a andar haciendo machincuepas" solo porque los conservadores están enojados con mi posición de incluir a todos los mandatarios del continente".

En la conferencia de prensa se le preguntó, una vez más, si acudirá o no a la Cumbre que se celebrará en Los Ángeles, California la segunda semana de junio, López Obrador reiteró que sigue esperando a que el gobierno de Estados Unidos dé una respuesta formal a su petición de que se invite a todos los presidentes.

Insistió en que no se excluya a ninguno de los dignatarios del continente americano, incluso, dijo entender que aún no haya una contestación a su propuesta, pues en estos momentos el presidente Biden está muy preocupado por la masacre en Uvalde, Texas.

"Yo creo que por esta circunstancia el presidente Biden no ha podido darnos una respuesta, pero hay tiempo. Y le tenemos a él confianza y vamos a esperar, ya está muy clara la propuesta si se invita a todos los países yo voy a asistir y si no se invita a todos va a asistir con la representación del gobierno el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eso es así en esencia".

De hecho, dijo que el mandatario estadounidense está sometido a fuertes y múltiples presiones por los que están a favor y en contra del control de la venta de armas en Estados Unidos, esa si es un verdadera polarización no la que hay en México, aseveró.

López Obrador dijo que seguirá esperando una respuesta del presidente Biden y volvió a insistir que no cambiará su postura de inclusión, aunque se enojen sus opositores. "no vamos a andar haciendo machincuepas, porque los conservadores están enojados con esa posición", advirtió

"Que nadie excluya a nadie, yo creo que se va a tomara en cuenta nuestro planteamiento. ¿Vamos a estar zigzagueando con machincuepas, porque se van a enojar los conservadores? Ay nanita, entonces hacemos a un lado los principios y los ideales porque se nos va a enojar, no. No al pragmatismo ramplón, no a la sinrazón de las minorías que quieren mantener las hegemonías".

En otro tema, el presidente López Obrador, dijo que este lunes sostendrá una reunión con el titular de la Procuraduría Agraria y con comunidades indígenas wixáricas para atender diversos asuntos que aquejan a este sector.

Y anunció que este miércoles viajará a Coatzacoalcos, mientras que el fin de semana visitará las obras del Tren Maya, salvo el tramo que cruza por el estado de Quintana Roo, en el que habrá elecciones este domingo.