AMLO prepara respuesta sobre presencia en Cumbre de las Américas

Confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador que recibió por fin la invitación del gobierno de Estados Unidos para acudir a la Cumbre de las Américas que se realizará del 6 al 10 de junio próximo aunque resaltó, con cinco días de diferencia a lo fechado en el documento.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario comentó que podría ser este viernes cuando tenga una respuesta sobre su decisión de acudir o no, ello días después de advertir que podría enviar sólo una representación al no atender su llamado a no excluir a ninguna nación como Nicaragua, Cuba o Venezuela.

“Mañana es probable no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre, mañana en la mañana es probable porque estamos valorando una serie de factores -¿De qué depende? -Depende que inviten a todos”.

Se pronunció porque sean los gobiernos de cada país, los que decidan si acudirán o no, sin embargo insistió, no debe haber exclusión, López Obrador dijo que investigará el motivo por el que la invitación llegó con una fecha distinta a la que la recibió y evitó hablar si se ha sentido presionado.

“Me llegó ayer la invitación. Me llegó ayer la invitación está fechada como que está mal el correo porque está fechada de hace cinco días pero me llegó ayer voy a averiguar por qué tan tarde…

-¿México ha sido presionado?

-Ya vamos a hablar de eso, lo único que puedo adelantarles es que tenemos muy buena relación con el gobierno de EstadosUnidos, con el presidente Biden, y tenemos muy buena relación con le gobienro de Cuba y considero que el presidente Miguel Díaz Canel es un hombre íntegro, una persona con principios, una gente honesta”.

Y es que este miércoles tras anunciar que no asistirá a la Cumbre de las Américas, Díaz-Canel, señaló al gobierno de Estados Unidos de realizar intensas gestiones y ha ejercido brutales presiones, a fin de “desmovilizarlos justos y firmes reclamos de la mayoría de los países de la región”.

A través de diversas publicaciones en Twitter, agradeció la que calificó como valiente y digna “posición de los países que han levantado la voz contra las exlcusiones”.