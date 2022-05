Pide AMLO esperar a que EU defina invitaciones a Cumbre de las Américas

Aún no hay respuesta del gobierno de Estados Unidos a la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar exclusión en la próxima Cumbre de las Américas, así lo dejó ver el presidente Andrés Manuel López Obrador, ello a pesar que en la comunicación el pasado miércoles con Cristopher J. Dodd, asesor de la Casa Blanca para dicho evento, el propio funcionario afirmara que habría una definición al siguiente día.

Durante la mañanera, el primer mandatario aseguró que se esperará a la decisión de Estados Unidos con quien dijo, continúan los diálogos.

“Vamos a esperarnos porque todavía no hay una definición se está conversando, dialogando vuelvo a agradecer al gobierno de Estados Unidos porque no ha habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta… no adelantemos vísperas hay muchas filtraciones, hay quienes no quisieran que se llevara a cabo la cumbre o que fracasara o que no fueran todos, así andan porque no piensan en la necesidad de unirnos de hermanarnos, están muy ideologizados”.

López Obrador acusó a los internacionalistas de incluso estar sonsacando y atizando las diferencias en vez de buscar la conciliación, por lo que reiteró en la necesidad de que la Cumbre, que se realizará del 6 al 10 de junio, acudan todos los representantes de las naciones, aunque evitó detallar si debieran estar los presidentes de cada país.

Cuestionado si contempla alguna visita a Sudamérica indicó que ve difícil dicha posibilidad.

“Un viaje hacia allá está complicado porque decía, el tiempo para terminar aquí y contar con los ingresos y poder financiar todas las obras, pues si hay inversión hay crecimiento, si hay crecimiento hay empleo”.

Y aunque insistió que necesita en el tiempo que le falta como presidente ver por las obras de su campaña, López Obrador habló de las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en Colombia.

“Deseo que las elecciones en Colombia transcurran sin violencia, deseamos que el pueblo de Colombia elija de manera libre y sobre todo pacífica, a su próximo presidente, creo que los colombianos darían una vez más un ejemplo al mundo si las elecciones transcurren de manera pacífica”.

Afirmó que quien esté apostando a la violencia en Colombia está actuando en contra de ese gran país y ese extraordinario pueblo.