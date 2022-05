Insiste AMLO en una Cumbre de las Américas de la “fraternidad”

El presidente López Obrador insistió que mantiene su postura de condicionar su asistencia a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles, California del 6 al 10 de junio, a que se invite a todos los mandatarios del continente

En su conferencia de prensa mañanera, consideró que hasta ahora no habido un rechazo total o tajante a esa petición.

El tabasqueño resalto que dicha reunión de líderes de América, debe ser una cumbre del diálogo y la fraternidad, para mandar un buen mensaje al mundo de que no hay confrontación ni exclusiones en América.

“Se está dialogando con el fin de que se invite a todos y hay muy buena disposición del gobierno de Estados Unidos, no habido un rechazo total. Lo que estamos buscando es que sea la Cumbre del Diálogo y la hermandad, que la Ciudad de los Ángeles se convierta en la sede mundial del diálogo y la fraternidad, para mandar un buen mensaje al mundo haciendo a un lado el uso de la fuerza y la confrontación”.

Por lo pronto, el presidente López Obrador dialogó este lunes con el Canciller Marcelo Ebrard y hasta con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre el tema de la Cumbre de las Américas.

En otro tema fue cuestionado sobre el revés que dio un juez a la FGR sobre el caso que involucra a su ex asesor jurídico Julio Scherer y su equipo de abogados, por una supuesta extorsión al también abogado Juan Collado preso por lavado de dinero y delincuencia organizada, el presidente López Obrador dijo no meterse en ese asunto, y que su gobierno solo busca intervenir en casos graves y que no se desgastará ese ese tema.

“Lo del litigio, la verdad es que nosotros no nos metemos en esos asuntos que tienen que ver con Ministerios Públicos y Jueces , solo cuando se trata de un asunto muy grave , entonces si participamos”.

Y sin que andie le preguntara el presidente López Obrador solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación sobre el cierre de una válvula en una de las plataformas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Campeche, que pudo provocar un accidente.

Ademas, pidió a los trabajadores de Pemex informar lo que saben sobre este incidente que pudo provocar una gran tragedia.

“Aprovecho para hacer un llamado a todos los trabajadores petroleros, hace unos días cerraron una válvula allá en las plataformas de Campeche un poco antes de que llegara el director de Pemex y ya se está investigando, sí le pedimos a la Fiscalìa que abra una investigación porque una acciòn así puede ocasionar una terrible desgracia, no se peuden coirrer esos riesgos”.

Y finalmente sobre el acuario Veracruz que fue absorbido por el gobierno de Cuitláhuac García ante la inconformidad de los integrantes del patronato que administraba dicho centro, dijo que pedirá información a la Semarnat y al propio gobernador. López Obrador aprovechó para elogiar al mandatario veracruzano, aseguró que es un hombre honesto “como el expresidente Ruíz Cortinez”.