Niega AMLO excluir a Ricardo Monreal en candidatura presidencial

Todos los ciudadanos tienen derecho de buscar la candidatura presidencial incluyendo a los funcionarios que ya lo han manifestado, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador al insistir que él no tiene a un aspirante preferido para sucederlo en el 2024.

Durante la mañanera desde el Palacio Nacional, el primer mandatario negó excluir a otros personajes de Morena que han comentado su intención de ser el próximo abanderado de ese instituto político, como el senador Ricardo Monreal, quien este martes afirmó que no declinará en su lucha a lograr una aspiración legítima,

“No a nadie, no, no, no, no, hay muchos y muy buenos, mujeres y hombres afortunadamente en el movimiento de transformación, en los demás no me meto”.

Sin embargo, sí dio algunos nombres de quiénes podrían liderar las candidaturas desde la oposición.

“Ahí se revolvieron mucho, es una mescolanza pero tienen también a Claudio X. González, puede ser Alejandro Murat, puede ser Alfredo del Mazo, Margarita Zavala, Lili Tellez, Chumel, pueden ser todos estos intelectuales, Quadri… pero bueno sí hay, Loret, todos somos Loret”.