Al asegurar que trabaja por garantizar el derecho humano de acceso a la salud a toda la población, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su defensa a la decisión de firmar diversos acuerdos con el Gobierno de Cuba entre lo que se encuentra la contratación de alrededor de 500 médicos de dicha nación.

Durante la mañanera, el primer mandatario respondió a diversos señalamientos y críticas a dicha decisión y aclaró que hasta el momento aún los especialistas no han llegado al país, por lo que tampoco se les ha dado pago alguno, así mismo aseguró se hará público todo el contenido de los convenios.

“Firmamos acuerdos en materia de salud con el gobierno cubano ahora que fui a La Habana, que tiene que ver con médicos y la formación de médicos generales que quieran formarse en una especialidad que tiene que ver con medicamentos, con vacunas, todo completo se va a entregar”.

Insistió que la llegada de médicas y médicos se debe al déficit que tienen las instituciones de salud para contratar especialistas sobre todo en regiones apartadas de las ciudades.

“Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos de médicos y agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba y a los médicos cubanos por su solidaridad, imagínense, si yo tengo el compromiso que no falten los médicos, que no falten las medicinas, que se garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta y no tengo médicos, pues de Cuba o Estados Unidos, o de Francia o de donde sea”.

En dicho escenario anunció que el próximo martes se lanzará una convocatoria para cubrir las plazas que tienen años sin poderse ocupar.

“Vamos a dará conocer todas las plazas que tenemos disponible en todos los lugares que hace falta médicos y se abre la convocatoria, no está de más decirles que en el Seguro Social y el ISSSTE se repiten y se repiten los jugadores por años… los vamos a dar a conocer aquí el martes con el compromiso de contratación de inmediato a todos. Con los mejores sueldos”.

Mencionó que habrá transparencia en todo momento incluyendo con los contratos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19 a pesar de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reservar por cinco años los contratos y comprobantes de pago del gobierno federal para la adquisición de dosis de Pfizer, AstraZeneca y Cansino.

“Pues, aunque sea legal si nos piden a nosotros información no la vamos a negar.

-¿Haría públicos los contratos con todas las farmacéuticas?

-Todo, todo, no tenemos nada que ocultar aunque legalmente la Corte haya resuelto, nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información o sea son vacunas que se compraron con farmacéuticas se entrega todo, además lo tenemos que hacer con nuestro informe a la Auditoría de la Federación”.

Y es que se dijo a favor que se mantenga una transparencia completa no sólo de funcionarios sino también de gente “machuchona” que señaló, tiene voceros dentro de los medios de comunicación.