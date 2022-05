Cancelada compra de Twitter porque no había palomitas sino pajarracos: AMLO

Destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador que la pausa que dio el empresario Elon Musk para adquirir Twitter, se pudo deber a las cuentas falsas o bots, a los que calificó como “pajarracos”.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario habló de la necesidad que a la ciudadanía se garantice el derecho a la información y que esta no sea controlada por grupos de intereses creados sino que sea veraz, democrática y con ética y en ese sentido, como ejemplo puso la última decisión del CEO de Tesla.

“Ahora que un señor de mucho dinero en el mundo había decidido comprar Twitter, la plataforma que tiene una palomita, luego no sé si sea cierto, pero como que se arrepintió o se congeló la operación porque se empezó a hablar de que no habían palomitas eran pajarracos, que habían muchas cuentas falsas, bots o sea que no es nada más el Reforma o El Universal es un fenómeno mundial”.

Y es que insistió que los conservadores se acostumbraron a conservar el poder con la corrupción, sin que existiera la importancia del pueblo sin embargo enfatizó, las cosas han cambiado.

Tras el anuncio que Musk buscaba comprar Twitter por 44 mil millones de dólares y posteriormente detuvo la transacción hasta que la empresa le entregara detalles sobre el porcentaje real de cuentas falsas y de spam que hay en la plataforma, el diario Financial Times dio a conocer que la operación podría fracasar y que la posibilidad de hablar sobre un precio más bajo “no está fuera de la discusión”.