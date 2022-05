Vendrá delegación de EEUU que organiza Cumbre de las Américas: AMLO

El presidente López Obrador anunció que este miércoles viene a México una comisión de los organizadores de la Cumbre de las Américas en la que se incluye al embajador estadunidense Ken Salazar, quienes visitarán Palacio Nacional para sostener un diálogo con él y con el canciller Marcelo Ebrard.

Informó que es a dichos organizadores les explicará la postura del gobierno mexicano de no excluir ni discriminar a ninguno de los mandatarios del continente americano, independientemente de su forma de organización política

López Obrador dijo que la idea es entrar a una nueva etapa en las relaciones en toda América, pero que si no se logra estos objetivos, si no se logra un acuerdo, pues de cualquier manera debe mantenerse el respeto a la soberanía de cada nación, sin sanciones ni reproches.

“El miércoles viene una comisión de los organizadores de la Cumbre y los vamos a recibir con mucho gusto, y vamos a explicar las razones de porqué consideramos que debemos unirnos todos, es entrar a una nueva etapa en las relaciones entre los países de América. De modo que esperemos que no nos confrontemos, y si no se logra que de todas maneras nos sigamos respetando y que no haya sanciones ni reproches”.

Dijo tener mucha confianza en que el Presidente Biden acepte que se invite a los mandatarios de todos los países y respetar a los que no asistan pero insistió que no debe excluirse a nadie. Y confirmó que aún no se han enviado las invitaciones a ningún mandatario.

López Obrador insistió que es mejor la unidad que la confrontación, claro que hay diferencias entre los países pero deben buscarse las coincidencias y no remarcar las divergencias, aseveró.

“Tengo la esperanza que se invite a todos y habido una actitud muy responsable de parte del gobierno de Estados Unidos, incluso, la vocera de la Casa Blanca habló de que todavía no se habían enviado las invitaciones. Yo tengo confianza en el presidente Biden, eso es lo mejor, no a la confrontación, no a la discriminación, y claro que tenemos diferencias, pero se puede buscar lo que nos une”.

López Obrador consideró que y es tiempo que hablar de la unidad pero con hechos, no solo en los discursos, por ejemplo en la ONU cuando se habla del bloqueo a Cuba solo dos países votan a favor de mantenerlo y más de 160 votan en contra de esa restricción pero nadie presiona para dar por concluida esa sanción económica contra la isla.

El presidente López Obrador dijo que este mismo lunes el canciller Marcelo Ebrard, dialogaría vía telefónica con el jefe del Departamento del Estado norteamericano, Antony Blinken, sobre el tema de la Cumbre de las Américas.