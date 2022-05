Celebra AMLO eliminación de sanciones y topes de EU contra Cuba

Como un paso calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión de Estados Unidos de aumentar los vuelos hacia Cuba, relajar las restricciones de viajeros estadounidenses a la isla, así como levantar las limitaciones impuestas por el ex mandatario Donald Trump a las remesas que los inmigrantes pueden enviar hacia dicha nación.

Durante la mañanera desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad de México, el primer mandatario celebró un avance que dijo se dio de Estados Unidos y Cuba, aunque manifestó su postura por la eliminación total de bloqueos.

“Celebramos que se avance en ese sentido, es un paso, aunque yo quisiera que no hubiera bloqueo porque eso es violatorio de los derechos humanos, eso es una política medieval, no tiene que ver con nuestro tiempo y la hermandad que debe haber en nuestros tiempos y la fraternidad universal, pero bueno, ahí hay este avance aunque sea limitado”.

Sin embargo aclaró que esto es algo muy distinto al reconocimiento al gobierno cubano y de otros países, a quienes se manifestó que podría no invitarse a la próxima Cumbre de las Américas, por lo que reiteró su confianza porque se evite exclusión por parte de Estados Unidos, con quien negó ruptura alguna por desacuerdos en ese tema.

“No se debe de pensar que si en este caso de la Cumbre no coincidimos ya se va a producir una ruptura, de ninguna manera. Es que nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior, de no intervención y autodeterminación de los pueblos… pero no significa ruptura. ¿Qué estamos planteando? Que se invite a todos porque nadie tiene el derecho de excluir y no es como dicen algunos periodistas famosos, no es a quién invito a la fiesta y a quién no, no puede ser lo mismo, entonces yo espero que en estos días se logre un acuerdo”.

Por cierto que confirmó que este miércoles llevará a México el senador Christopher J. Dodd, asesor de Biden para la Cumbre de las Américas, a fin de dialogar con las autoridades mexicanas sobre el encuentro que se prevé realizar del 6 y 10 de junio.

“Es una reunión con un senador de Estados Unidos encargado de organizar la cumbre, nosotros vemos bien que el planteamiento que han hecho varios gobiernos no sólo nosotros, que se invite a todos, pues se está tomando en cuenta. No ha habido una respuesta negativa categórica, no han dicho no. Se ha actuado con prudencia, con tolerancia y eso es importante”.

Pero insistió que independientemente de lo que se resuelva, los gobiernos México y Estados Unidos mantendrán una relación de amistad y respeto.