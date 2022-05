AMLO no sabía de la nueva verificación para autos; revisará la norma

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se revisará la norma que pretende una nueva verificación ahora físico-mecánica de los millones de vehículos en México, cuyos modelos tengan 4 años o más de antigüedad, inspección que tendría un costo de mil pesos para los dueños de los automotores.

En su conferencia de prensa mañanera, dijo que no tenía conocimiento sobre esa medida que busca llevar a cabo a partir de noviembre la Secretaría de Economía.

López Obrador mencionó que aún hay que sensibilizar más a los funcionarios de su gobierno que quieren aplicar las normas. Sin tomar en cuenta si afectan o no a la agente, señaló que su gobierno busca tomar decisiones de manera conjunta para tratar de no perjudicar a la ciudadanía.

Aseguró que su gobierno “no va a bolsear a la gente”.

“Lo vamos a revisar, no tenía yo conocimiento, ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte, pero tenemos que sensibilizar a los servidores públicos porque ellos dicen, así está la norma ¿Y la gente? No cuenta, cuando es lo principal. Entonces, eso se va a revisar no vamos a estar bolseando a la gente”

López Obrador sostuvo que su administración no trata de perjudicar al pueblo como ocurría antes sino todo lo contrario, “hay gobiernos que quitan, pero el nuestro, da”, aseveró

Señaló que no se trata de imponer las cosas, sino de convencer sobre la conveniencia o no de una medida como esa.