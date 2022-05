Joe Biden es demócrata, sabe del derecho a disentir: AMLO

Como un trato respetuoso calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el trato del presidente de Estados Unidos, Joe Biden hacia México por lo que confió en que se haga una invitación a todos los países, a la Cumbre las Américas a realizarse en el mes de junio.

Durante la mañanera al ser cuestionado si podría Estados Unidos, tomar como un complot que tras su amago de no acudir a la cumbre, los mandatarios de otros países como Honduras, Bolivia, Chile y Guatemala, anunciaron que seguirían su ejemplo si se evita la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el Primer Mandatario dio un rotundo no, aunque reiteró que no es correcto que haya cualquier tipo de exclusión.

"No, siempre he dicho que recibimos un trato muy respetuoso del presidente Biden, sin que yo hable de independencia y soberanía, él siempre menciona que nuestro trato se da a partir de un pie de igualdad y siempre ha sido muy respetuoso y es una persona buena y responsable y pues es demócrata y sabe de que debe respetarse a todos el derecho a disentir".

Insistió que ningún país puede decidir por sí sólo que gobernantes deban estar presentes.

"Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quien no, somos países independientes, libres, soberanos, nos regimos no por mandatos de hegemonías de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las Constituciones de los pueblos".

Por ello leyó el contenido del artículo 89 de la Constitución que señala las facultades u obligaciones del Presidente de México entre lo que señaló que puede pronunciarse por la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias por lo que enfatizó es la búsqueda de la permanencia de la paz por lo que no quitará el dedo del renglón para que se dé igualdad. Así mismo reconoció que como informó la Casa Blanca, aún no se han dado invitaciones para la Cumbre de las Américas.

"Se sostuvo que no se han girado invitaciones, a mi no me han invitado formalmente y tengo información que no han girado invitaciones a nadie entonces vamos a esperarnos y sería un hecho muy importante e histórico, a quién no les gusta esto, a los quieren la confrontación, ideológica y política, los que no pueden superar que ya vivimos en otros tiempos, que hay que dejar atrás agravios, hay que pensar hacia adelante".

Enfatizó que no existe por ahora conflictos que no sean posibles de solucionar a través del diálogo ya que dijo si todos los países de América se integran sería la región más fuerte del mundo.