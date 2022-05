"Que EE.UU. invite a todas las naciones a Cumbre de las Américas"

+ Presidentes de otros países manifestaron a AMLO inconformidad por invitaciones a cumbre

Mantiene el gobierno de México su solicitud que no haya exclusión de gobiernos para la realización de la próxima Cumbre de las Américas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al comentar que ese fue el tema principal en su último encuentro con el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional dijo Marcelo Ebrard, me ayuda muchísimo, ahora que ayer dimos a conocer que se nos invita a todos pues que nosotros no lo veríamos bien porque cómo es una Cumbre de las Américas sin todos los países de las américas

"Sí, sí, se le pidió que invite a todos, necesitamos unirnos... Lo que estamos buscando es que se llegue a un acuerdo para que participemos todos, toda América y si hay diferencias que se expongan que haya diálogo y ¿por que no nos vamos a hablar y por qué vamos a excluir? ya lo he dicho que nadie excluya a nadie nos conviene la unidad para eso es la política para eso es la diplomacia... De eso hablamos con el embajador que dicho sea de paso es una persona respetuosa, Ken Salazar".

Al citar un twitt del periodista Jorge Ramos que manifestó que López Obrador busca que se "invite a la fiesta a matones y represores" el Jefe del Ejecutivo Federal recordó la frase de Jesús "quien esté libre de pecado que tire la primera piedra" e insistió que más que querer acudir o no al evento, se trata del respeto en la práctica de la soberanía de los pueblos.

"Pues no es que no quiera es que en qué quedamos ¿vamos a respetar la independencia de los pueblos o no, vamos a respetar la soberanía o no, va a ser nada más en discurso?¿Quiénes somos para llamar matones, torturadores, censores, represores, a unos y no a otros? Ósea qué ¿ya nos consideramos jueces supremos, nosotros vamos a decidir sobre los demás, con qué derecho?".

Por cierto que dio a conocer que ya otros presidentes le han manifestado su desacuerdo con la actitud de algunos funcionarios de Estados Unidos que se han pronunciado porque no se invite a gobiernos de Cuba, Nicaragua o Venezuela.

"Lo vincularon con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua, aunque ya me habían hablado otros presidentes, ya me habían preguntado, que no están contentos, por ejemplo el de Bolivia ya me había dicho que no considera eso adecuado que era una falta de respeto, ya me había dicho, ya habíamos hablado y ahora que fui a la gira muchos me pidieron mi opinión y externé lo mismo que teníamos que hacer un trabajo de convencimiento, también debe de tomarse en cuenta de que hay elecciones en Estados Unidos, y los grupos más yo no diría conservadores, sino más ventajosos siempre han usado esas política de extrema derecha para sacar provecho en lo económico y en lo político".

Al enfatizar que seguirá buscando convencer al gobierno estadounidense, comentó que la respuesta del funcionario estadounidense fue que aún queda tiempo para la definición.

"Que todavía hay tiempo para atender este asunto pero había que ponerlo en la mesa, ya era momento para que con tiempo se vaya analizando yo repito le tengo mucho respeto al presidente Biden, él fue vicepresidente cuando el presidente Obama fue a Cuba y estuvieron en una cumbre, es más en la última cumbre se invitó a todos y fue una cumbre organizada por el partido republicano, estaba en la presidente el presidente Trump por qué ese cambio ahora, al contrario si hemos avanzado mucho en el entendimiento y nos necesitamos, están creciendo otras regiones del mundo, se están integrando, ¿por qué no nos unimos en todo el continente Americano? No hay problemas graves".

El Jefe del Ejecutivo Federal dijo comprender las presiones que recibe su homólogo estadounidense por parte de malandrines que señaló buscan sacar provecho y tienen influencias en partidos y son sus políticas las que se imponen a pesar de asfixiar a otros pueblos provocando su sufrimiento como ocurre con Cuba.