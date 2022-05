No hay problema en rediseño de espacio aéreo, "con su cuento a otra parte"

Nuevamente negó el presidente Andrés Manuel López Obrador que exista algún problema en el rediseño del espacio aéreo por el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ello tras los reportes de incidentes aéreos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario aseguró que todo es parte de invenciones de los conservadores.

“Sí está viendo todo, no hay ningún problema de rediseño, eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora… entonces no hay, lo sostengo categóricamente ningún problema de rediseño en el manejo de espacio aéreo, al contrario, cuando iba a hacer el aeropuerto de Texcoco, esa obra fornicara, ese monumento a la corrupción, quienes hicieron los estudios del manejo de espacio aéreo, actuaron de manera tendenciosa, por decirlo menos, porque les pagaron para que resolvieran que no se podía interactuar en el espacio aéreo”.

Insistió que sus adversarios buscan enviar un mensaje negativo sobre su administración al notar que no pueden mantener sus negocios.

“Y ahora vuelven con lo del rediseño del espacio aéreo qué les mando decir con todo respeto, que se vayan con su cuento a otro lado y acerca de las diferencias que se han presentado últimamente las estamos atendiendo y es lo mismo es que fueron 36 años de dominio de una política de pillaje y lo corrompieron todo”.

Tras insistir que está a favor que las inconformidades se traten en la Secretaría de Gobernación, negó que como Presidente de la República vaya a emitir un decreto para obligar a las aerolíneas a transferir vuelos al Aeropuerto de Santa Lucía, pues dijo, los convencimientos se están dando sin la fuerza.

“Entonces ya Aeroméxico aceptó y creo que las otras dos aerolíneas también pero antes de esto ya había en la prensa reaccionaria, conservadora, la información de que íbamos a emitir un decreto, que iba a ser a la fuerza, no.

-Es que lo dijo Jiménez Pons (Rogelio)

-Quién lo dijo?

-Jiménez Pons, el subsecretario de Transportes fue el que dijo que se estaba preparando un decreto para trasladar el tráfico al AIFA.

-Sí pero no… era de carga

-En una primera etapa de carga, de charters pensando en empezar a deshaogar pero sí por decreto.

-Sí pero eso lo firmo yo, me hubiesen preguntado, yo ni sabía”.

Insistió que en las pláticas en la Secretaría de Gobernación, no habrá cabida a una modificación del rediseño de espacio aéreo pues afirmó que es una maniobra de corruptos y técnicos muy echados a perder.