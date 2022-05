Podría AMLO mandar representación a Cumbre de las Américas

Que las diferencias se puedan resolver dialogando y no con exclusión fue el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador al reiterar que se mantiene en espera que el gobierno de Estados Unidos decida atender a su solicitud para no invitar a la Cumbre de las Américas a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario explicó que aunque esperará a la respuesta de su homólogo Joe Biden a quien pidió involucrar a todos los países, adelantó que podría no acudir al evento que se realizará en Los Ángeles el mes de junio.

"Si se excluye, si no se invita a todos va a ir una representación del Gobierno de México pero no iría yo, me representaría el canciller Marcelo Ebrard...

-Y ¿cuál sería el mensaje, sería un mensaje de protesta?

-Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal, no estamos para confrontación, estamos para hermanarnos".

Negó que esto pueda causar algún impacto negativo de parte del gobierno de Estados Unidos.

"Que nadie excluya a nadie

-¿No podría esta decisión tener un impacto negativo en la relación bilateral México-Estados Unidos?

-No porque somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto

-Pero que ¿Biden lo pudiera tomar a mal?

-No creo, no creo, estoy hablando de que él habla de un pie de igualdad, y él siempre ha sido respetuoso y además todavía falta para la cumbre y podemos llegar a un acuerdo, pero sí tenemos que unirnos todos".

López Obrador reconoció que Biden aún no responde a la solicitud que le hizo cuando se comunicaron vía telefónica, para insistir la necesidad de incluir a todos los países de América.

"Todavía no, yo se lo plantee a él y me dijo que iban a revisar y analizar la situación... no tengo conocimiento preciso pero considero que no debe excluirse a nadie, si un país no quiere ir, no quiere asistir ya pues ese es su derecho pero ¿cómo una cumbre de América sin todos los países de América... ¿de dónde son los no invitados, ya lo dije, son de otro continente, son de otra galaxia, de un planeta no conocido? Todos juntos porque entonces ¿se le va a poder llamar Cumbre de las Américas? No sería eso".

Y retomando la frase del ex presidentge George Washington "Las nacionales no deben aprovecharse del Infortunio de otros pueblos", reiteró su postura porque la política de Estados Unidos cambie.

"Tenemos repito una muy buena relación con el presidente Biden, lo consideramos un hombre bueno, una persona de buenos sentimientos pero no deja de haber todavía esa rémora de política intervencionista que lleva más de dos siglos, entonces como que eso ya se debe de hacer a un lado y tenemos que buscar la unidad de todos los pueblos de América Latina y el Caribe".

Para el Jefe del Ejecutivo Federal, la gente de Estados Unidos, estaría a favor que en dicha cumbre participen todos y son sólo algunos grupos minoritarios los que sacan provecho de esa política que calificó de facciosa ante lo que insistió debe haber abrazos y que América se hermane para evitar la decadencia de otras naciones.