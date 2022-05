Diputados PAN denuncian a Sheinbaum por ocultar informe de Línea 12

Diputados federales del PAN presentaron una denuncia por violación al derecho al acceso a la información pública contra la jefa de Gobierno,de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por ocultar el tercer informe de la empresa noruega DNV respecto al peritaje del accidente en la Línea 12 del Metro.

Los legisladores Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, Guillermo Huerta, Héctor Saúl Téllez y Santiago Torreblanca, acudieron al Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para solicitar que se inicie el proceso de verificación y obligaciones del gobierno de la ciudad para garantizar que se haga pùblico el tercer informe de la empresa DNV en torno al colapso en la Línea Dorada y se apliquen las sanciones correspondientes por tratar de ocultar dicho peritaje que inculpa a Claudia Sheinbaum.

Recordaron que toda información pública que generen los entes obligados, no debe restringirse, por lo tanto en caso de incurrir en alguna irregularidad se sancione a los responsables.

Por ello, demandaron hacer pública la información sobre el peritaje a la línea 12 del Metro tanto a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos que es la responsable de suscribir el convenio, como a la jefa de Gobierno y al Comité de Transparencia del Metro.

Los legisladores federales del blanquiazul por la Ciudad de México, destacaron que la falta de transparencia y la opacidad han sido característica de este gobierno capitalino.

Pues oculta la verdad en una de las tragedias más graves e importantes, tan es así que fue a través de un medio periodístico como se supo este lunes en qué consiste el tercer informe pericial, el cual, como no salió exactamente como lo quiso Claudia Sheinbaum, no solo no lo dio a conocer, sino que además lo descalifica y anuncia una denuncia civil-penal contra la empresa que fue contratada con los impuestos de quienes vivimos en esta ciudad.

Los diputados panistas exigieron que el tercer informe de la empresa DNV, se incorpore a la carpeta de investigación que realiza la Fiscalía de la Ciudad de México en torno a este lamentable accidente.