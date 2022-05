Se pondrá orden en el espacio aéreo, no hay riesgos para los usuarios: AMLO

El presidente López Obrador anunció que este lunes habrá una reunión en la Secretaría de Gobernación con las autoridades y representantes del sector aéreo "para poner orden" en el espacio aéreo mexicano, luego incidente que pudo haber sido fatal en el despegue y aterrizaje de aeronaves el fin de semana en el aeropuerto capitalino, incidente que obligó a la renuncia del titular de los Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

Aseguró que no hay ningún riesgo para los usuarios de la aviación, pero se atenderá cualquier irregularidad y rechazó que se busque tomar como pretexto la saturación del aeropuerto capitalino para obligar a las aerolíneas a utilizar el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, como afirman algunas versiones periodísticas.

"Hay una reunión en Gobernación, para ordenar lo del espacio aéreo, no hay ningún propósito para afectar a las líneas, todo lo estamos haciendo a partir de acuerdos. Sí, hubo al parecer un error y se está haciendo la investigación".

De paso reprochó que se haya magnificado este incidente, reiteró que los mismos que quedaron enojadísimos porque se les cayó el enorme negocio, la mega transa que iba a ser el aeropuerto en Texcoco son los que ahora divulgan profusamente, con el apoyo de los medios de comunicación, que todo lo que hace su gobierno está mal, no hay uno solo de los medios tradicionales o columnistas que no sea tendencioso o que no esté en contra de su administración, aseveró.

Incluso, dijo que algunos critican sin saber lo que realmente ocurren en el aeropuerto y quedan en ridículo como el ex presidente Fox quien le entró también a las críticas, pero no tiene nada que ver el nuevo aeropuerto con la terminal aérea capitalina donde fue el incidente.

"Hasta el expresidente Fox me echó la culpa y hablando del aeropuerto "Felipe Ángeles, todo cuestionan, aunque caigan en el ridículo, qué tiene que ver el nuevo aeropuerto, o sea, es un afán de que nos vaya mal. Las mismas Líneas ya vinieron a ofrecer que van a atender más vuelos del aeropuerto Felipe Ángeles".

López Obrador, aseguró que todo se va a resolver mediante el diálogo, sostuvo que los controladores aéreos son muy buenos, que no es un asunto técnico, y que se revisará si se trata del rediseño de las rutas aéreas o cualquier otra causa, pero no hay nada de qué preocuparse.