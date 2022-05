Incidente en AICM, nada que ver con conservadurismo ni política: SINACTA

Luego de los comunicados emitidos por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) por sus siglas en inglés y de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA) respecto a la seguridad en el espacio aéreo mexicano, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) sale al paso y rechazan que ellos sean responsables del deterioro del servicio y del incremento de eventos de seguridad aérea.

Y es que este fin de semana se hizo viral un video en el que se observa un incidente grave entre dos aviones de Volaris que estuvieron a punto de colisionar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a lo que el secretario general del SINACTA osé Alfredo Covarrubias Aguilar, aseguró que no fue responsabilidad del controlador aéreo y el incidente sí se tiene que investigar.

"Yo considero que sí es seguro volar si se dan cuenta también en ese video de ese incidente pues yo no veo que el controlador esté borrachp ni que lo haya hecho a propósito; qué ocurrió qué hay atrás de esta situación pues es lo que tienen que investigar y sobre todo evitar que vuelva a ocurrir y que esto se convierta en un accidente", señakó Covarrubias Aguilar.

En conferencia de prensa el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) rechazó que con la llegada de la 4T y la reconfiguración del espacio aéreo que se hizo para que entrara en operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sea la causante de este tipo de incidente pero responsabilizó al director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Víctor Manuel Hernández Sandoval quien en la víspera renunció a su cargo.

"No, al que puso de director es el que vino a deteriorar todo eso creo que el Presidente le dio la confianza y lo defraudó", dijo Covarrubias Aguilar.

Y es que en su conferencia mañanera de este lunes el presidente López Obrador descartó que haya algún riesgo pasar los usuarios del AICM y minimizó el incidente al señalar que sus adversarios pertenecientes al conservadurismo magnificaron lo ocurrido el fin de semana para dañar a su gobierno aunque el secretario general del SINACTA señaló que el problema no es político.

"No es de conservadurismo no es de política estamos hablando de un problema técnico de seguridad de la cual depende la vida de las personas y es para lo que nos preparamos los controladores de tránsito aéreo para evitar que haya daños en las operaciones para las personas ni en su integridad física y sobre todo en su vida y además lejos del conservadurismo que manifiesta nuestro señor presidente creo que todo lo contrario, nosotros podemos ayudar mucho en los proyectos que tenga él haciendo las correcciones en los procedimientos de control de tránsito aéreo en hacer que funcione bien el Aeropuerto Felipe Ángeles con seguridad y con nuestro trabajo que todos los días sea eficiente y que no vuelvan a ocurrir estos incidentes", puntualizó el secretario general del SINACTA.

Por último solicitaron su participación en la mesa de trabajo permanente que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes instaló con actores clave y especialistas de la industria aérea con la finalidad de analizar, investigar y determinar posibles casos de riesgos y establecer soluciones a través de mecanismos técnicos o administrativos en materia de seguridad aérea.