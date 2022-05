AMLO defiende construcción de Tren Maya y advierte que procederá penalmente

El presidente López Obrador volvió a defender la construcción del Tren Maya al sostener que los que se oponen no son los habitantes de las zonas donde pasará este transporte, sino pseudo ambientalistas y columnistas "alcahuetes" y farsantes alquilados por grupos empresariales y hasta por el gobierno estadounidense que financia a supuestas organizaciones sociales.

"En realidad es una oposición política, diría yo politiquera, porque todo lo que hacemos lo quieren bloquear, este señor Álvarez Icaza, Quadri, puro conservador, puro reaccionario. Lo he explicado varias veces, no hay ninguna comunidad, ningún ejido, no hay pequeños propietarios que se opongan. Es la oposición de grupos políticos que no tienen nada que ver con la zona, muchos ni conocen la zona".

Además, dijo que hay otras obras de empresas particulares que están destruyendo el medio ambiente en Quintana Roo y ahí estos supuestos ambientalistas no dicen nada , como el caso del grupo Xcaret o la empresa Calica de la estadounidense Vulcan, que lo engañó al decir que había frenado la explotación de arena para las carreteras de Estados Unidos y sigue haciéndolo.

López Obrador advirtió que procederá legalmente contra esas afectaciones al ambiente.

"Pero no solo es Xcaret, es otra empresa, Calica, Vulcan, la empresa constructora más importante de Estados Unidos, que tiene un banco aquí, que está extrayendo grava para las carreteras de Estados Unidos. Y lo siguen haciendo, acabo de estar el fin de semana y me habían engañado de que ya no estaban extrayendo material, entonces he dado instrucciones a la Secretaria para proceder de inmediato, se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes".

En la conferencia de prensa del presidente López Obrador participaron varios funcionarios, entre ellos, el titular de Fonatur y responsable del Tren Maya, Javier Ma; el titular del INAH, Diego Prieto; el general Gustavo Vallejo encargado de los tramos 5 , 6 y 7 del tren Maya y la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, quien admitió que no se tienen los estudios de impacto ambiental de dichos tramos, pero existen los decretos correspondientes y algunos manifiestos y estudios técnicos justificativos para poder avanzar en la construcciòn del Tren Maya.

"Se tienen ya manifiestos de impacto ambiental en forma definitiva en la fase uno, y también los estudios técnicos justificativos y estos tres tramos lo tienen ya de manera definitiva . En los otros tres tramos hay un decreto para permisos provisionales, eso no quiere decir que los tramos no tengan sus estudios técnicos, por eso el general Vallejo explicaba cómo hemos estado trabajando. Xcaret nunca ha presentado un manifiesto de impacto ambiental en todas sus propuestas y proyectos".