Reforma democrática electoral de AMLO tendrá que esperar hasta septiembre

Legisladores del PRI, PAN y PRD advirtieron que no hay condiciones de dialogo y acuerdos para un periodo extraordinario de sesiones en el que se apruebe la reforma democrática electoral enviada este jueves por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados.

Explicaron que se requiere tiempo para analizarla con detalle, además de que se manifestaron en contra de la desaparición de los plurinominales y el debilitamiento del INE.

En conferencia de prensa los coordinadores de dichas bancadas criticaron que se haya enviado esta propuesta el último día del periodo ordinario de sesiones, por lo que su discusión tendrá que esperar hasta el siguiente periodo que inicia el 1 de septiembre.

Y es que la iniciativa del Ejecutivo plantea, que el INE desaparezca y se elija a los siete nuevos integrantes del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como los magistrados del Tribunal Electoral, el primer domingo de febrero de 2023.

Pero, antes, en septiembre de este año, las Cámaras de Diputados y de Senadores deberán convocar a la elección de los nuevos miembros de ambos órganos electorales, lo que implicaría que para septiembre ya debería estar aprobada la reforma del mandatario; es decir, en un periodo extraordinario.

Ante esta pretensión, el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, recordó a Morena que para esta reforma constitucional se necesita del apoyo de sus opositores a quienes siguen llamando “traidores a la Patria”, por lo que ve complicado algún acuerdo para un periodo extra antes de septiembre.

“Yo no creo que estemos en condiciones de discutirla de un periodo extraordinario, veamos que quiere hacer la mayoría, y si están dispuestos a dialogar, porque si insisten en sus propuestas pues van a tener el mismo resultado que ya conocemos y que es un resultado producto de que no se buscan los consensos y los acuerdos. Siendo una reforma constitucional, requiere necesariamente de un diálogo con las fuerzas políticas. Las reformas electorales fueron producto de un diálogo con nuestros opositores de aquel entonces, y por eso tuvieron éxito, pero desde el poder no se puede hacer una reforma electoral”.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, dejó claro que defenderán al INE y a la representación proporcionar de las diputaciones. Recordó a Morena lo que sucedió con la reforma eléctrica puede repetirse si no busca el consenso con la oposición y nuevamente trate de de imponerse a la brava.

“Aquí queremos dejar esto muy claro. No somos abogados de ningún consejero o consejera, somos y seguiremos siendo defensores de las instituciones, una es el INE que por tantas décadas y tanto trabajo nos ha tomado. Nosotros vamos a defender la representación proporcional, la vamos a defender a muerte, así es que, si ellos mantienen esa política de imponerse a la brava, ya lo vimos hace dos domingos que es lo que pasa con esa actitud, si se mantienen ellos, nos manteneos nosotros”.

Mientras, el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, coincidió en que no habrá extraordinario para albazos como pretende Morena.

“No vamos a amedrentarnos, vamos a continuar del lado de la ciudadanía, no a un extraordinario para albazos legislativos, hay que darle otra vez su lugar a la cámara de Diputados, aunque algunos la confundan con un estadio de fútbol”.

Así las posiciones de los diputados de los principales partidos de oposición en torno a la reforma constitucional en materia democrática electoral del Ejecutivo federal.