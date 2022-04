Asegura papá de Debanhi recibir amenazas de muerte

Al tratar de encontrar la verdad sobre la muerte de su hija, Mario Escobar, padre de Debanhi, aseguró que ha recibido amenazas de muerte.

Al ingresar a una reunión en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la mujer, mencionó que no tiene miedo de qué pueda suceder con él.

"No tengo miedo a nada y no me importa que me sigan amenazando de muerte”, aseguró. “Sí me han estado amenazando; no sé quién, pero le dije a mi hija que en la bóveda de Dios hay tres lugares y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad, voy a llegar”.

Durante el transcurso de este jueves se podrían revelar los resultados de la autopsia practicada a Debanhi, por un equipo privado contratado por su familia.

Más sobre el caso Debanhi Escobar:

Despiden a fiscales por errores y omisiones en la búsqueda de Debanhi

Caso de Debanhi se investiga como feminicidio y no desaparición: SSPC