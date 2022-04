Trinquis no volverán al plantón en avenida Juárez y Eje central: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la comunidad de indígenas trinquis que fue trasladada a la colonia Valle Gómez, no volverá al plantón que tenían en el cruce de avenida Juárez y Eje Central. "No, no lo creemos", dijo.

La mandataria reconoció que este grupo desea moverse a "otro lado" y que se está buscando una reunión con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ya que ellos son originarios de Tierra Blanca, en ese estado.

La decisión de trasladarlos, informó, se tomó luego de que se recibió un oficio de la Comisión de derechos Humanos de la Ciudad de México, en que mostró su preocupación por la situación de las niñas y los niños que estaban en ese campamento.

Las condiciones de insalubridad "eran tremendas", afirmó.

Dijo incluso que se van a pasar unos videos "porque las condiciones de insalubridad en las que estaban los niños y las niñas, eran terribles".

No había prácticamente hombres, hay que decirlo y el dirigente tampoco estaba ahí, indicó.

Sheinbaum hizo un llamado a los indígenas para que se queden en el albergue donde están "y desde ahí, puedan establecer las mesas de trabajo que nosotros les podemos facilitar con quien necesiten".

La Comisión de Derechos Humanos capitalina envió el pasado 12 de abril un oficio al gobierno de la CDMX en donde precisa que se observó que niñas, niños y adolescentes del campamento no acuden a la escuela y que se alejan del campamento sin supervisión de los adultos.