El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que su partido político es un movimiento pacífico que no busca agredir a nadie y que la denuncia contra los legisladores de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica de López Obrador, es para que la gente recuerde quienes son los que están en contra de los intereses del país y en favor de las empresas privadas como Iberdrola.

Cuestionado sobre su señalamiento de “fusilar de forma pacífica” con pluma a lápiz a las y los legisladores que son “traidores a la patria”, escribiendo sus nombres en un paredón, dijo que ello no pasará más allá de usar una tinta para expresarse, pues no se trata de agredirlos ni a ellos ni a nadie.

Ignacio Mier consideró que la “mayor agresión” hacia las y los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, impulsada por el Ejecutivo federal, es el repudio del pueblo.

“Precisamente hicimos un festival, para que todas las manifestaciones de todos los que simpatizan, de todos los que de manera natural están molestos con los diputados y las diputadas que votaron en contra del pueblo de México y en favor de empresas extranjeras lo hagan, pero de manera pacífica, que no utilicen más instrumento que no sea un lápiz, un lapicero. Porque va a quedar en la historia de que votaron en contra de defender la soberanía energética de México, nosotros no vamos a agredir a nadie, no hay mayor agresión que te repudie el pueblo”.

En tanto, los legisladores del PAN repudiaron esa actitud que promueve y fomenta la violencia entre los mexicanos

Por ejemplo, el diputado Santiago Torreblanca alertó que el señalamiento del morenista Ignacio Mier Velasco, de "fusilar de forma pacífica" con pluma y lápiz a los legisladores que son "traidores a la patria", es un retroceso de la democracia.

Consideró muy peligroso que desde el poder se use ese adjetivo para señalar como enemigo a alguien que piense diferente.

Por su parte, el también legislador panista Jorge Triana presentó una demanda civil contra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, por daño a la moral y difamación luego de anunciarse una consulta pública para denunciar a los 223 legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica, dijo que el Estado debe compensar ese daño que se causó por daño civil.

Resaltó que nadie puede ser juzgado por su forma de pensar, mucho menos un diputado.