Trump presume que amenazó y doblegó al gobierno de AMLO

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, presumió que amenazó al Gobierno Mexicano para movilizar tropas militares a las fronteras, y así frenar la entrada de migrantes que intentaban llegar a territorio estadounidense.

Durante un mitin en Ohio, en el que apoyó a JD Vance, para sustituir al senador retirado Rob Portman, Trump, aprovechó para hablar sobre el presidente Joe Biden, criticando las políticas demócratas en la frontera entre Estados Unidos y México.

"Vino a verme el máximo representante de México, justo debajo del puesto más alto, del jefe, que resulta ser el presidente, un tipo muy bueno, que me gusta mucho, es un socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan.

Trump contó que durante la reunión con una delegación encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, este se rio cuando le dijo: "Necesitamos 28 mil soldados en la frontera sur y norte, GRATIS. Lo miró y le contestó algo como: ¿Gratis?, ¿por qué haríamos eso?, y el expresidente estadounidense le dijo que quería algo llamado "Quédate en México", o de lo contrario impondría aranceles de hasta el 25 por ciento a las importaciones de autos y productos de México.

Declaró que el representante de México indicó que "no consideraremos hacer eso". Trump aseguró que le respondió: "Soy el presidente de EU, no puedes ordenarme".

"Después de eso Marcelo Ebrard me miró y me dijo: '¡Señor: sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener 'Quédate en México'! ¡Queremos tener 'Quédate en México!'", relató Trump.

"Nunca he visto a nadie doblarse así", contó el magnate neoyorkino sobre el intercambio con los funcionarios mexicanos.