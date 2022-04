Construye Fiscalía CDMX pruebas falsas, acusa inculpado

Luego de haber estado recluido año, Juan José Duque decidió emprender una batalla legal contra las autoridades, ya que el proceso en su contra estuvo plagado de irregularidades iniciando por los cateos, de acuerdo con la carpeta FIDN/AOP/UI-3 C/D/00032/03-2021, la autoridad solamente tenía autorización para ingresar al inmueble ubicado en el número 35 de la calle de Pachuca, Col. Condesa, pero con esa misma orden también ingresaron al domicilio ubicado en calle Ámsterdam 2012 Col. Hipódromo.

Ante esta situación ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de los delitos cometidos por servidores públicos, (FIDCPS/B/UI-B-3 C/D/3911/11-2121) la cual no ha tenido avances significativos.

"Yo quiero justicia, pasé un año en prisión por un delito que no cometí, en mi domicilio nunca tuve armas, ni drogas, eso lo pusieron los agentes cuando llegaron y me amenazaron, incluso en las imágenes que circularon en medios de comunicación de la supuesta droga y armas que tenía, son diferentes a las señaladas por las autoridades" aseguró Duque.

En este sentido lamentó que sean los propios encargados de procurar justicia quienes violan leyes sin que exista ningún tipo de consecuencia e incluso parecería que actúan a modo o a favor de algunos intereses.

Destacó que el cateo ilegal obedeció a que los agentes buscaron y se llevaron los equipos de videovigilancia que estaban interconectados en los dos domicilios.

"Le hago un llamado a la Fiscal, Ernestina Godoy, para que vea que es lo que pasa al interior de la dependencia que encabeza, somos muchas las personas que estuvimos en prisión o hemos sido acusados de manera injusta, se nos siembran pruebas y se nos amedrenta para aceptar las salidas alternas y con ello recuperar la libertad a pesar de que no hicimos nada malo"

Juan José Duque, aseguró tener miiedo de lo que puedan hacer aquellos que le sembraron la droga y arma, porque a pesar de haber aportado las pruebas necesarias para verificar esta situación, la autoridad no ha tenido un avance significativo en la investigación.

Cabe recordar que en últimas fechas la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México, ha sido señalada por diversas víctimas de fabricar pruebas, de alterar evidencia y actuar a modo, la respuesta de la autoridad siempre es la misma, que no realizan ese tipo de acciones, pero no se generan investigaciones a su interior para corroborar a desmentir no solo de palabra dichos señalamientos.