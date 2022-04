Niega Sheinbaum que por descuido haya muerto “la Palma” de Reforma

Al asegurar que se han atendido las plagas o padecimientos de las distintas especies de plantas y árboles que hay en la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la capital Claudia Sheinbaum, negó que haya sido la negligencia de las autoridades ambientales lo que provocara la muerte de “La Palma” que se encuentra en Paseo de la Reforma.

Tras voces que señalan que pudo evitarse el fin de la especie, la mandataria capitalina detalló que incluso en su administración a través de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), se trabaja con otras instituciones en el monitoreo del arbolado en la capital del país.

“Por supuesto que no hubo ninguna falta por parte de la gestión de la Secretaría de medio ambiente, desde que llegamos al gobierno han estado atentos al tema de las plagas y las enfermedades del arbolado, ayer ya no presentamos otro tema que es que la Secretaría de educación, ciencia, tecnología e innovación tiene con las distintas instituciones académicas un sistema de monitoreo que se ha estado financiando del arbolado de la ciudad de México y en particular las palmas en la ciudad pues tienen diversos problemas de enfermedades principalmente, que vienen de hace tiempo y se han estado atendiendo. Este año hay inclusive un presupuesto muy importante destinado al arbolado, 60 millones de pesos”.

Explicó que la investigación sobre la causa que llevó a la muerte de la palma continuará después que el domingo sea retirada.

“Por supuesto que cuando se lleve la palma que está en la glorieta va a seguir la investigación de exactamente qué fue lo que ocurrió con la palma. Lo importante aquí es que se ha estado atendiendo y que además se va a poner un nuevo elemento arbóreo y que vamos a tomar la decisión conjuntamente con la ciudadanía”.

Será el lunes cuando se abra en la página de internet plazapublica.cdmx.gob.mx para realizar la consulta ciudadana para con ayuda de especialistas, se determine qué otro árbol podría sustituir a La Palma.