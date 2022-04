Elimina CDMX tapete sanitizante y toma de temperatura en espacio cerrado

Al darse a conocer que continúa a la baja los contagios y hospitalizaciones por Covid-19, anunció el gobierno de la Ciudad de México la eliminación de restricciones en espacios cerrados.

De acuerdo a la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, a partir del próximo lunes 25 de abril, en establecimientos mercantiles, oficinas gubernamentales y privadas,entre otras se podrán quitar filtros para la toma de temperatura, la aplicación de espray desinfectante a personas u objetos a la entrada y el tapete sanitizante, eso sí enfatizó, se mantendrá el uso de cubrebocas.

"Por ahora lo que se retira es el tapete que se consideró por parte de la Secretaría de Salud que no es necesario, también la toma de temperatura, muchas veces esta toma de temperatura no era ni siquiera muy exacta pero sobre todo que en los niveles tan bajos que está el Covid, pues se considera que la toma de temperatura no es necesaria y lo único que queda es la orientación del uso de cubrebocas y gel a la entrada de establecimientos... recuerden que siempre son decisiones técnicas no es una decisión que dependa de la Jefa de Gobierno sino hay un consejo de salud que toma estas decisiones".

Al recordar que los macro centros de vacunación serán cerrados en el mes de mayo, Eduardo Clark, director de Gobierno Digital indicó que a partir del lunes 18 habrá 122 puntos de unidades móviles para la aplicación de dosis en toda la ciudad.

"Estamos comenzando con la operación de nueve puntos de vacunación móviles en estaciones del Metro en estas siguientes estaciones: Indios Verdes, Insurgentes, Cuatro Caminos, Pantitlán, Zócalo, Constitución de 1917, Auditorio, Universidad, San Lázaro y Taxqueña... tenemos adicionalmente casi cien puntos de vacunación en distintos espacios públicos de la Ciudad de México, ya pueden consultar el mapa en vacunación.cdmx.gob.mx... tenemos algunos muy exitosos tal ves el más conocido es el de la Central de Abasto que para que tengan una referencia está aplicando casi mil vacunas al día un módulo fijo, y esperamos que en estos otros podamos tener afluencia similar para tener coberturas muy muy altas".

También se incluyen 24 puntos de incorporación a programa de pensiones de adultos mayores; 16 módulos del Bienestar en alcaldías y ocho sucursales del Banco Bienestar. Se recordó que actualmente hay 187 unidades de salud que incluyen clínicas del IMSS y del ISSSTE sin necesidad que sean derechohabitentes.

Respecto a los contagios por Coronavirus el funcionario local detalló que la ocupación hospitalaria en zona metropolitana es de 167 hospitalizados con reducción de 28 pacientes la última semana, en la Ciudad de México la disminución fue de 27 con 133 hospitalizados. En positivos detectados diariamente se informó que en la ciudad es de 30.