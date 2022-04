Oposición rechaza reforma eléctrica de AMLO

Como se preveía, la oposición frenó la iniciativa constitucional en materia eléctrica del presidente López Obrador, la más importante de su gobierno, al no otorgar ni un solo voto al dictamen discutido en una larga y candente sesión que se prolongó por más de ocho horas efectivas de discusión.

Con apenas 275 votos a favor, 223 en contra y cero abstenciones fue rechazada la propuesta presidencial en lo general y particular que requería 334 votos a favor. Cabe mencionar que la diputada morenista Guadalupe Chavira no votó.

Con ello, López Obrador sufrió su más dolorosa derrota legislativa debido a que a Morena y sus aliados del Partido Verde y del PT, que no alcanzaron los votos para lograr la mayoría calificada, por lo que la iniciativa quedó sepultada.

Por primera vez en mucho tiempo, el salón de plenos lució lleno, con una asistencia de 499 legisladores. Sólo faltó Ana Laura Fernández, candidata del PAN-PRD a la gubernatura de Quintana Roo.

Guerra de mantas y consignas

Desde el principio las coaliciones Juntos Haremos Historia y Va por México llegaron con los ánimos caldeados, la confrontación fue directa con fuertes reclamos y acusaciones mutuas. Los bloques desataron una guerra de mantas y pancartas y consigas.

“¡No va a pasar, no va a pasar, quieren llorar, quieren llorar!” coreaba la oposición. Mientras los de Morena respondían “¡quieren robar, quieren robar!, eso son los que venden la Nación”.

Los morenistas exigían que la panista Margarita Zavala se excusara de participar en el debate por conflicto de intereses al acusarla de tener nexos con la empresa Iberdrola y de recibir más de 9.6 millones de dólares, situación que encendió aún más los dimes y diretes, pero no pasó a mayores.

Legisladores de Morena tildaron a opositores de "traidores de la Patria"

El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que con el sistema económico neoliberal llegaron también los vende patrias y entreguistas tanto del PRI como del PAN. De hecho, el PRI se ha convertido un remedo de partido y ahora es lacayo de la derecha.

“Llegaron los malos mexicanos y los encabezó Carlos Salinas de Gortari, los siguió el tristemente célebre Vicente Fox y su secretario de Energía, el Comandante Borolas, sus apellidos son Felipe Calderón Hinojosa”.

Los legisladores del bloque oficial tildaron a los opositores de ser traidores a la Patria por defender más a empresas extranjeras que a la empresa productiva del Estado mexicano, mientras que los PRI, PAN , PRD y MC se burlaron de los morenistas a quienes acusaron de estar moralmente derrotados y que estaban acudiendo al funeral de la reforma eléctrica.

Los morenistas no quitaron el dedo del renglón e insistieron que la propuesta del Ejecutivo eleva a rango constitucional el derecho humano a la electricidad, se reducen las tarifas, el Estado recobra la conducción de toda la industria eléctrica de México y se fortalece a la CFE.

Los morenistas están moralmente derrotados: Alejandro Moreno

Pero los priistas les dejaron claro iban a sufrir la peor derrota legislativa y no será la única, pues si mantienen su arrogancia y prepotencia, tampoco van a lograr otras reformas constitucionales que les ha encargado el presidente López Obrador, como la Electoral y de la Guardia Nacional para que pase a ser controlada por la Sedena.

Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que los morenistas están moralmente derrotados.

“Están moralmente derrotados no pudieron, hoy la tendrán la derrota más grande y más monumental, no va a pasar su reforma. Y que se escuche bien y claro, la primera de tres, si continúan con esa actitud soberbia, las tres va a ir en contra y no va a pasar ninguna propuesta aquí en el Congreso de la Unión”.

A su vez, el coordinador del PRD, Luis Espinosa. Cházaro, en medio de gritos hizo un llamado a los morenistas a rebelarse contra la propuesta del Ejecutivo y votar en conciencia por el bien del país y no para satisfacer los caprichos de una persona.

En el mismo sentido, el líder de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se sumó al llamado a los diputados de Morena a rebelarse y liberase del yugo presidencial.

“Hoy se acaba la Oficialía de Partes y empieza el Poder Legislativo. Hoy se acaba una etapa del gobierno en la que imponía lo que quería, hoy inicia la nueva etapa de México que va a culminar en el 24 con la derrota del régimen corrupto de Morena”.

Mientras, el vicecoordinador petista Gerardo Fernández Noroña manifestó que la oposición está cavando su tumba política para el 2024, ya que “le están dando la espalda al pueblo”.

Por lo pronto la noche de ayer llegó ya a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley de Minería del presidente López Obrador que se prevé discutir ya probar este mismo lunes, con los votos de Morena y sus aliados sin necesidad del apoyo de la oposición para mantener el litio bajo control del Estado mexicano.