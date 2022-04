Muerte de Sofía aún sin resultado forense, su hermano exige justicia

Sofía Morales López de 17 años, estudiante la UNAM, perdió la vida el viernes pasado tras ser intoxicada mientras festejaba el término de sus estudios de preparatoria.

Daniel hermano de Sofía, narró que durante los dos años la chica no salió a clases, ni fiestas y como premio de su excelente promedio pidió permiso para asistir a una fiesta con sus amigas en la colonia doctores al bar "Marvelous".

Afirmó que Sofía no padecía enfermedades, no tomaba, su cuerpo no presentaba golpes o heridas de algún tipo por lo que se presume que fue intoxicada con alguna sustancia en alimentos o bebidas.

Daniel informó que por lo menos dos o tres jóvenes más también se desmayaron, pero se recuperaron, solo una permanece en un hospital de quien no tiene mayores datos.

Lo cierto, es que el festejo el fin de cursos de la Prepa 4 en el bar Marvelous, ubicado en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc ha enlutado a la familia de Sofía.

A cuatro días de este hecho, las autoridades no les han informado qué sustancia encontraron en el cuerpo de Sofía, argumentando que los análisis pueden tardan dos o tres semanas tiempo en que se espera que el área de química forense les dé el resultado.

De acuerdo con sus familiares, la joven fue drogada (junto con otras tres jovencitas) sin que hasta el momento se sepa la identidad de su o sus agresores.

Por otro lado, su sueño era dedicarse a lo que más amaba, el arte, por lo que tenía un objetivo muy claro, estudiar en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Por desgracia, ese sueño no podrá cumplirse, ella era una activista que participo en la marcha 8M y siempre se interesaba en apoyar a mujeres o niños víctimas de maltrato o de abuso.

Hasta este momento no se tiene dictamen del Instituto de Ciencia Forenses (Incifo) sobre lo que sucedió en el interior del bar, la carpeta de investigación que se abrió por homicidio culposo, pero se investiga con el protocolo de feminicidio en tanto no se conozca la causa real de la muerte de la joven.

El bar ubicado en la calle Doctor Navarro fue clausurado, ahí se dice que las autoridades tomaron muestras de las bebidas solo que esto no fue inmediato debido a que Sofía murió en un hospital, por lo que existe la posibilidad de ocultamiento de los responsables de haber dado alguna sustancia toxica que causo la muerte de la joven.