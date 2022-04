En juicio político contra Quadri no meto las manos al fuego por él: Triana

Jorge Triana, reveló que la dirigencia nacional del PAN dio ya un jalón de orejas a Gabriel Quadri de la Torre por el pleito con las diputadas trans Salma Luévano y María Clemente García, quienes han solicitado juicio político en su contra.

Recordó que Quadri no es militante panista, aunque resultó electo a propuesta del PAN en la coalición "Va por México" y que en el caso del juicio político en su contra, él sabrá defenderse de las acusaciones de misoginia, discriminación y lenguaje de odio contra la comunidad lésbico gay.

Jorge Triana aseguró que no se protegerá a Gabriel Quadri, quien ya fue reconvenido por la dirección de Doctrina Política del PAN.

“Efectivamente el diputado Quadri no es militante del PAN, pero la dirigencia del partido ha hablado con él de manera informal varias veces y formalmente una que esta última ocasión en que hubo el altercado aquí en el Pleno, en esa ocasión se le dijo que ya tenía que cesar esa guerra verbal, porque podría derivar en algo mucho más grave. Si hay una solicitud de juicio político pues nosotros estamos dispuestos a que se abra y se analice, no vamos tampoco a cerrarnos absolutamente a nada”.

Es más, Jorge Triana no se atrevió a meter las manos al fuego por Gabriel Quadri, quien en su opinión por ese pleito con las representantes de las mujeres trans, ha afectado la imagen del PAN, no obstante, la bancada del blanquiazul defenderá su trabajo legislativo porque en ese aspecto su labor ha sido intachable.

“Nosotros creemos que el diputado Quadri tiene un trabajo parlamentario intachable y eso lo defendemos, si hay algo que violente nuestros principios de Doctrina, por supuesto que nosotros no vamos a cargar ese costo. Pero el diputado se ha comprometido a llevar un comportamiento diferente, a guardar sus comentarios para otro momento, otro lugar no lo sé. Pero confiamos en él. Aunque desde mi punto de vista, no abona a la imagen del partido, no ayuda a la imagen del partido, por eso veo muy bien ese llamado que se le hizo desde el CEN”.

El panista Jorge Triana dijo que en el caso del Juicio Político, pero del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ese si debe darse celeridad en la Cámara de Diputados, por los graves daños que causó a la señora Alejandra Cuevas a quien mantuvo encarcelada durante más de 500 días de manera injusta, por un capricho personal.