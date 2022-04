El grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados lamentó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la Ley de la Industria Eléctrica que es a todas luces inconstitucional.

Consideró que el Poder Judicial tenía la posibilidad de hacer valer el Estado de derecho y de garantizar la certeza jurídica en el sector energético y sus inversiones. Principalmente, dar cumplimiento a los tratados internacionales a los que México pertenece, como el T-MEC y el Acuerdo de París, pero en un afán por dar poder a la CFE y a Manuel Bartlett protegieron las violaciones constitucionales.

El coordinador de la también llamada bancada naranja, Jorge Álvarez Máynez, dijo que en el caso de la reforma constitucional que propone López Obrador y que se discutirá en los próximos días, en plena Semana Santa, en San Lázaro, no pasará.

“De qué sirve declarar derecho humano las tarifas eléctricas si no se garantiza el acceso a todas las personas, de qué sirve declarar la transición energética si en los hechos lo que se ha hecho es desmantelar las energías limpias, renovables. No vemos un espacio real para incorporar propuestas para mejorar la iniciativa por eso nosotros vamos a votar en contra de la iniciativa del Presidente de la República, eso está clarísimo y no va a pasar, además, no se va a aprobar”.

En contraste, el vicecoordinador de los diputados federales del PT, Gerardo Fernández Noroña, consideró que la oposición ya no tiene pretextos para rechazar la iniciativa del Ejecutivo que fue modificada por Morena PT y Partido Verde pues además de incluir la inmensa mayoría de propuestas del PRI, PAN y PRD, incorpora otras surgidas durante los foros de Parlamento Abierto.

“La Corte ya vieron ustedes como resolvió, la ley es válida, pero sigue siendo sujeta a la presentación de amparos, claro, ya no caerán en manos de ese juez que ampara hasta a los que no lo piden, eso es importante. Pero los temas que plantea la reforma constitucional en materia eléctrica, más los que surgieron del foro de Parlamento abierto pues estarán ahí presentes. Me parecería interesante ver cómo la oposición se opone, valga la redundancia, a que sea derecho humano, a que el litio y su nacionalización, la incorporación del sector social y a la baja de tarifas”.

Pero el líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, insistió que pese a que se discutirá el tema eléctrico la próxima semana, eso no quiere decir que los priistas vayan a votar a favor de la reforma de López Obrador, y reiteró que debería discutirse con más calma, por ejemplo, pasando las elecciones de junio.

“Se planteó que se discutiera el martes, pero yo sigo insistiendo que debe ser después de los comicios, pero si hay dictamen el martes, y la mayoría de los diputados lo lleva al pleno pues se tiene que votar, eso no quiere decir que se vote a favor".