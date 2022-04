"Que no sea válida la revocación de mandato sería el colmo de los colmos"

Como el colmo de los colmos calificó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum la advertencia lanzada por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova, que la elección podía ser invalidada ante la "sistemática, dolosa, descarada e impune" violación, por parte de funcionarios públicos, que han promovido el ejercicio del próximo domingo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina, aseguró que el actuar del INE se da porque los consejeros se han encariñado tanto con el puesto que piensan que ellos son la democracia.

"No sólo todas las limitaciones que han puesto sino que ahora dirían que no sería válida la revocación, ya sería el colmo de los colmos... pienso que así como tiene, ustedes escucharon al presidente del Instituto Nacional Electoral, cómo habla de los representantes de los pueblos indígenas, pienso yo que esa misma, ese mismo pensamiento tiene a lo que representa una consulta popular, se han encariñado tanto del puesto que piensan que ellos son la democracia y ellos son el INE y no, la democracia es la representación soberana del pueblo, es la posibilidad que el pueblo elija sus gobernantes y los vigile también".

Por ello dijo, el INE debe ser un garante de la democracia en el país y no que se dediquen a otra cosa que no sea promover la participación ciudadana.

"Consejeros del INE dedicados en sus redes sociales, en ves de promover la democracia, andar atancando a la Jefa de Gobierno, un Gobernador, a poco ¿eso les parece normal, que un consejero electoral se dedique en su twitter a atacar a la jefa de gobierno a mi no me parece normal, todas las mexicanas y mexicanos tenemos derecho a exigir que el Instituto Nacional Electoral sea imparcial esa es su función".

Y es que este jueves, Lorenzo Córdova señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría determinar la anulación del ejercicio y que el INE se encargará de remitir al los magistrados su diagnóstico del proceso, incluidas todas las irregularidades detectadas y que han sido confirmadas por la Sala Superior.

Por cierto que negó que se vaya a dar un operativo especial para revisar el cumplimiento de la ley seca para el próximo domingo, en las distintas alcaldías en el marco de la votación por Revocación de Mandato