El vicecoordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que la discusión para eliminar el Horario de Verano será después de Semana Santa.

Al presentar nuevamente su propuesta de reforma, publicada en la Gaceta Parlamentaria, el legislador insistió en derogar la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y que, en caso de aprobarse, entraría en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Después de Semana Santa, yo creo que la posición de cancelar el Horario de Verano es ampliamente mayoritaria en esta LXV, como es un clamor popular. Si después de Semana Santa estaremos en condiciones de llevarlo al Pleno, discutirlo y votarlo”.

Fernández Noroña argumenta que el Horario de Verano se implementó por motivos principalmente económicos en favor de los potentados cobijados por los gobiernos neoliberales, desde desde Salinas de Gortari, en favor de unos cuantos y en detrimento de la salud de la población en general.

El petista sostiene que el cambio semestral de horarios daña la coordinación del cuerpo humano, lo que influye de manera negativa en su comportamiento y actividades. Afecta el sueño, el ritmo cardiaco, provoca sensación de cansancio, irritabilidad y cambios de humor.

“Lo que estoy planteando es que se acabe el cambio de horario y que ya no cada seis meses nos estén haciendo el ajuste este que es espantoso, no somos de hule, tiene un impacto fuerte en la salud y el bienestar de la gente. Y creo que ya lleva demasiados años y nunca nos han probado que tengamos un solo beneficio ni económico ni nada, dicen que ahorras energía, pues en los recibos no se ve ninguna modificación, entonces, me parece que no tiene ya ninguna justificación esa medida”

Fernández Noroña reiteró que es hora de dejar de agredir a la población en general por beneficiar a unos cuantos.