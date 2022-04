AMLO rechaza que el titular de Gobernación promueva revocación de mandato

El presidente López Obrador salió en defensa del Secretario Gobernación y otros funcionarios de su administración, aseguró que no están promoviendo la consulta sobre la revocación de mandato, ni utilizaron un avión de la Guardia Nacional para ese fin.

Sostuvo que Adán Augusto López no es precandidato presidencial ni anda en campaña y que solo recorre algunos sitios del país para supervisar las acciones que se llevan a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad como ocurrió ahora en Coahuila.

"El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está recorriendo los estados haciendo su trabajo, no para promover la consulta, no va a mítines. Para que se serene y tranquilicen los opositores, no es precandidato a la Presidencia, entonces que no se confundan, él no está haciendo campaña"

De cualquier forma, dijo que si hay denuncias sobre alguna ilegalidad que se presenten las pruebas ante las autoridades competentes, pues todos los funcionarios deben ser ejemplo de imparcialidad, incluidos los consejeros del INE, quienes por cierto, no dicen nada de los que se manifiestan en contra de que la gente participe.

Y sancionan solo a los que están a favor de la participación, qué clase de demócratas son, pues fomentar la no participación es violatorio de la ley y es un acto antidemocrático.

"El INE, el juez no ha actuado con rectitud, solo impide que se manifiesten los que están a favor de la transformación, no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Hay campañas y el INE no dice nada, y eso no es no solo violatorio de la norma sino es violatorio de la Constitución y además antidemocrático"

López Obrador calificó de "kafkiano" que sus opositores no quieren que la gente vaya a votar en su contra, como las manifestaciones del domingo, es decir, sus adversarios que lo insultan, que no lo quieren en el gobierno, ahora no quieren que deje el cargo, sino que se mantenga en el".

Incluso, dijo que hay quienes dicen que gracias al INE es Presidente de la República, ¡claro que no, soy Presidente a pesar de ellos!, estoy en el cargo gracias al pueblo que me eligió y los del INE no pudieron evitarlo, aseveró.