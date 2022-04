Se analiza legalización de drogas no dañinas… aún no hay consenso: AMLO

El Gobierno Federal se mantiene abierto en el análisis de la legalización de diversas drogas que, no hacen gran daño en la población, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar a conocer que a pesar que existe un grupo interdisciplinario dedicado a dicho estudio, aún no existe un consenso para ello.

Tras intercambiar la presentación del informe del seguimiento de asesinato de periodistas por uno sobre el combate a estupefacientes, el Primer Mandatario indicó que se revisa el uso médico de enervantes sobre todo naturales aunque reconoció que no se ha llegado a un consenso.

"Hay un equipo inter interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves como es el caso de la marihuana sin embargo no hemos alcanzado un acuerdo, no hay consenso se está analizando esa posibilidad y no hay consenso porque siguen habiendo muchos daños, son dos lamentables daños uno el más doloroso es el fallecimiento de personas sobre todo con las drogas sintéticas".

Recordó que con el consumo de drogas se vende una falsa felicidad causando daño físico además de la muerte en muchos casos por lo que, señaló a la empresa Netflix por trasnmistir series que dijo, pintan un mundo de color de rosa, del crimen organizado sin darle importancia al otro efecto nocivo que dijo, ha sido la violencia que genera su comercialización.

"Lo segundo que también es muy grave es que por esto tenemos mucha violencia, el 75% de los homicidios tienen que ver con este comercio, si ayer perdieron la vida, 91 personas, 75% vinculado al crimen organizado, en confrontación de bandas por esta situación, sí vamos a seguir porque no tenemos nada que nos limite para buscar lo que más convenga al pueblo de México".

El secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval aseguró que ha bajado la producción de drogas como la marihuana y amapola en México y otros países debido a su legalización en diversas regiones de Estados Unidos y Canadá sin embargo señaló, hay un aumento en drogas sintéticas.

"El esfuerzo nacional de las entidades que se encargan o responsables de la seguridad está centrado en estas drogas que tienen el mayor daño o que generan el mayor daño a la sociedad. Sin descuidar lo que son drogas tradicionales, el esfuerzo está centrado aquí porque es la parte que más daña a la sociedad. Las drogas sintéticas tienen una tendencia al alza en su consumo, debido a su rápida adicción, un menor esfuerzo de producción y transporte, así como las ganancias son mayores para los grupos delictivos."

Informó que hasta el momento las dependencias encargadas de la seguridad han logrado la destrucción y aseguramiento de diversos plantíos que pudieron crear droga que pueda llenar hasta siete mil 636 veces el Estadio Azteca.

"Llevamos 307 mil 504 plantíos de amapola erradicados, y de marihuana llevamos 53 mil 96 plantíos, En total tenemos aquí 360 mil 600 plantíos como el esfuerzo nacional, correspondiendo a 48 mil 672 hectáreas. Si hacemos una comparación, para darnos una idea de a qué corresponden estas hectáreas, aquí pusimos lo que es el Estadio Azteca, el Estadio Azteca tiene una superficie de 6.35 hectáreas, quiere decir que para estas hectáreas que se erradicaron serían siete mil 636 Estadios Azteca".

Detalló que los estados con mayor producción de amapola son Sinaloa, Durango, Chihuahua y Guerrero, mientras de marihuana, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Jalisco y Nayarit. El funcionario también destacó el aseguramiento de 124 laboratorios clandestinos.

Ante ello el Jefe del Ejecutivo Federal comentó que uno de los motivos por los cuales no se legaliza la droga, es porque se ha descubierto que se habla de laboratorios para la distribución de sustancias, que resultan ser casas utilizadas para producción ilegal.