Presentan denuncia ante INE contra Eugenio Derbez y "pseudoambientalistas"

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una denuncia ante el INE para sancionar a los actores Eugenio Derbez, Natalia Lafurcade, Kate del Castillo, Rubén Albarrán, el medio digital LATINUS y demás actores que han promocionado la iniciativa #SélvameDelTren.

El legislador morenista Alejandro Carvajal Hidalgo, informó que esa campaña que va en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que va de Tulum a Cancún, viola lo establecido en el artículo 35, fracción IX, numeral 7, de la Constitución, artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como la convocatoria emitida por el INE en materia de Revocación de Mandato.

Recordó que desde el 4 de febrero inició un periodo de veda electoral y ninguna persona física o moral podrá contratar propaganda en medios de comunicación para influir en la opinión de los ciudadanos respecto de políticas sociales, obras o programas de gobierno, por lo que el INE debe ordenar de manera inmediata la cancelación de cualquier propaganda e iniciar el proceso sancionador correspondiente.

"El INE de manera persecutoria, a través de sus unidades técnicas de fiscalización ha perseguido a diversos diputados federales y ha vetado también al mismo Presidente de la República al pronunciarse sobre diferentes temas públicos bajo la sospecha de que se veda de revocación de mandato. Pero nada ha dicho a la campaña emprendida a través de la plataforma Latinus, por supuestos ambientalistas que viola sin duda la veda electoral y que incide en el proceso de revocación de mandato",

El diputado de Morena aseguró que el INE está expresamente facultado para ordenar de manera inmediata la eliminación de propaganda que influya en el procedimiento de revocación de mandato.

Por lo que se solicitó que se elimine el contenido propagandístico en medios de comunicación en contra de quien será sujeto de la revocación de mandato; evitar cualquier pronunciamiento de los denunciados en su contra, la aplicación de las sanciones correspondientes a los que resulten infractores e investigar el financiamiento de la campaña difamatoria #SélvameDelTren.

"El presunto financiamiento pue lo tendrá que investigará el área de fiscalización del INE, nosotros no somos Ministerio Público o Fiscalía, pero de que existe una violación a la veda, a la ley, sí, porque se interviene y se toca un tema que es una política pública. No se pueden pronunciar contra de un programa público como el Tren Maya durante la época de veda, mediante propaganda negra y en la forma en que lo están haciendo es un tema que contempla no solo la ley electoral en general".

El diputado Alejandro Carvajal dijo que en tiempos de veda electoral solo se está permitido pronunciarse en temas de salud y protección civil.