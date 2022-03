México ha cumplido con el reporte voluntario de la Agenda 2030: Economía

La Agenda 2030 es un camino que se va construyendo desde lo local hacia lo internacional o hacia lo global y parte desde lo individual o lo colectivo dentro y fuera del país y no es algo que un organismo internacional haya impuesto o esté queriendo imponer, expuso la Secretaria de Economía Tatiana Clouthier Carrillo al encabezar la presentación de los objetivos de este mecanismo de cooperación.

"La Agenda no es una mandato per se, es una invitación y entonces como se hace, yo platico si yo quiero que mi municipio se sume voy y veo a los regidores, voy y veo al alcalde o a la alcaldesa y le digo oye creo que si no te has sumado creo que sería interesante hacer esto y si no los presionamos para que eso suceda pero tiene que ser el trabajo de la comunidad que los mueve a incluirse y si de plano no, tú te puedes incluir a la Agenda 2030 a través de club, a través de una organización, a través de una escuela, a través de una empresa hay muchos mecanismos en los cuales te puedes unir", expuso la titular de Economía.

En ese sentido Clouthier Carrillo reiteró su llamado a los gobiernos estatales y municipales a sumarse este esfuerzo para cumplir las 169 metas de la Agenda 2030.

"Qué queremos decir con todos esto que solamente juntos y trabajando de la mano podremos avanzar a lograr mayores objetivos bueno cumplir las metas que tenemos 169 metas a las cuales México se ha comprometido, esta es una iniciativa que estaba para cuando nosotros llegamos al gobierno ya estaba y que México ha presentado ya informes y cuando dijo México estoy hablando desde lo privado como desde lo público en donde va diciendo por dónde vamos caminando y cuáles son los retos", apuntó la funcionaria federal.

Tatiana Clouthier Carrillo enumeró algunos de los 17 objetivos que se pretenden alcanzar en este 2022 como son; el cuidado del agua; el ser una sociedad más incluyente para que nadie se quede atrás; la parte educativa; digitalización y el uso de la tecnología cómo hacer para que esto no siga abriendo brechas digitales y el último y más importante el de la colaboración sin la cual difícilmente podremos avanzar y por eso en el Secretariado participan 19 dependencias del gobierno federal, la iniciativa privada, la sociedad civil, la academia, gobiernos estatales y locales así como los poderes legislativos, pues solamente juntos y trabajando de la mano podremos avanzar para lograr estos objetivos, finalizó.