Disculpa de Sandra Cuevas parece justicia chapucera: Claudia Sheinbaum

Para hacer justicia siempre debe pensarse en las víctimas fue el pronunciamiento de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum al considerar que el acuerdo reparatorio de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas no se cumplió a cabalidad.

Tras la reunión de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, la mandataria capitalina, lamentó la manera como se hizo la disculpa pública por parte de la funcionaria ya que dijo, debió ser frente a los dos policías que la denunciaron por robo, discriminación y abuso de autoridad.

"No considero que esa sea una disculpa pública, me parece que las disculpas públicas deben ser frente a las víctimas en un reconocimiento a lo que se hizo, esa parece una justicia chapucera la verdad, en una banqueta hablando frente a medios de comunicación entonces considero que como se estableció no se están cumpliendo las condiciones. Sobre todo, en términos de la justicia y en término de las víctimas, una disculpa pública por ejemplo que establece la Contraloría General de la Ciudad de México frente a un tema tiene que ser en un espacio especial, tiene que ser bajo un texto especial y tiene que haber un reconocimiento".

Es decir que insistió, la alcaldesa debió reconocer las acciones de la que se le acusa para tener validez en su disculpa pública.

Sheinbaum Pardo descartó tener contemplado por ahora alguna reunión con Sandra Cuevas después que esta se reincorporó a sus actividades frente a la alcaldía este viernes.