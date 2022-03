Logra Sandra Cuevas acuerdo reparatorio con policías

La alcaldesa en suspensión de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas llegó a un acuerdo reparatorio con los policías agredidos por la funcionaria pública.

La Fiscalía capitalina autorizó la reparación del daño en favor de los policías auxiliares que el pasado 11 de febrero fueron víctimas de abuso de autoridad, discriminación y robó de un celular y radio transmisor equipo del que Cuevas se comprometió a cubrir el costo correspondiente así como 30 mil pesos a cada víctima en las próximas horas.

Ulises Lara vocero de la fiscalía dijo que además Sandra Cuevas deberá someterse a tratamiento psicológico durante seis meses además que no podrá hacer declaraciones en torno a estos hechos, salvo una disculpa pública a las víctimas y mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Lo anterior resolución se dio a conocer en el juzgado del reclusorio norte, a donde acudió este día la alcaldesa en suspensión para reconocer que sí cometió estos delitos y que con base a la decisión judicial deberá acatar.

Sin embargo, al salir del juzgado Sandra Cuevas ofreció la disculpa pública cómo se lo ordenó la jueza, dijo que se disculpaba con los policías auxiliares implicados en la acusación en su contra, pero a diferencia de lo citado por el vocero de la fiscalía Ulises Lara, que la funcionaria reconocía estos delitos, ella dijo "Me disculpo, me disculpo pero no reconozco los hechos" y aseguró que este viernes se incorporará a su puesto en la alcaldía.