Tentación en el mundo, a retroceder conquista de derechos humanos: Zaldívar

No hay que perder de vista que en muchos lugares del mundo está habiendo tentaciones para retroceder en conquistas de derechos humanos que creíamos ya irreversibles, sobre todos los derechos humanos de las minorías, los derechos humanos de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad, de las personas indígenas, de las niñas, niños y adolescentes no podemos pensar que estas conquistas ya han sido alcanzadas.

Así lo advirtió el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al encabezar la presentación internacional de su libro: "10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial", donde dijo apuntó que como ciudadanos "debemos estar siempre vigilantes desde la academia, desde la judicatura, desde los poderes legislativos y todos los órganos que forman y conforman la sociedad para no permitir retrocesos en materia de derechos humanos.

"Porque mientras todos los derechos no sean justiciables no pasan de ser buenos deseos requerimos juezas y jueces que con argumentos obviamente sólidos no por ocurrencias sino con construcciones argumentativas serias podamos seguir avanzando en esta transformación social a través de los derechos", sentenció Arturo Zaldívar.

Ser juez constitucional no siempre es cómodo y Arturo Zaldívar destaca que el hacer justicia es una gran responsabilidad más que un privilegio y mientras más alto el puesto la responsabilidad es mayor, señaló Marie Christine Fux abogada alemana y doctora en derecho e investigadora asociada del Instituto Max Planck.

Al participar en esta presentación, la jurista germana reconoció que un juez constitucional está constantemente expuesto a críticas que también pueden ser lascivas y a menudo tiene que apoyar decisiones que incluso van en contra del propio juicio jurídico.

"En ese sentido me impresionaron por ejemplo muchísimo las líneas de este libro sobre el caso enormemente triste y dramático de la Guardería ABC un caso que le fue turnado al ministro cuando llevaba sólo tres meses en el cargo y como dice él con sus desafíos evidentes propios de un juez constitucional", señalo la litigante alemana.

En su oportunidad Roberto Saba abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires y decano de la facultad de derecho de la Universidad de Palermo, señaló que si los que se dedican a impartir justicia combinan la idea de la Constitución como un límite duro al poder político y a la acción de terceros con el control judicial de concesionalidad, esto coloca a los jueces ante la inmensa responsabilidad de velar por ese límite constitucional mientras caminan por un estrecho desfiladero.

"Esto es casi un arte de los jueces, es una tarea que requiere de una capacidad de maniobra impresionante pero que es producto de esta concepción de la constitución como un instrumento importantísimo para la defensa de los derechos para lo cual los jueces están armados solamente con las razones que dan para tomar sus decisiones", apuntó el especialista argentino.

Al tomar la palabra Mariela Morales Santonazzi Referentim para América Latina del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado, señaló que en estos tiempos en que vienen tiempos tan contrarios a la democracia, la constitucionalización del derecho internacional y del sistema jurídico interamericano ha tenido como telón de fondo la garantía de las democracias y por ello recomendó al ministro Zaldívar tres concepciones muy claras.