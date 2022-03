Detienen a El Chamona presunto implicado en masacre de familia Lebarón

Autoridades federales detuvieron a Leonardo Luján Saucedo alias "El Chamona", presunto implicado en la masacre contra las familias LeBarón y Langford, ocurrida en Bavispe, Sonora.

Así lo dio a conocer el activista y representante de la familia, Adrián LeBarón quien recibió dicha información por parte de las autoridades federales y quien comentó que aunque el detenido está vinculado posiblemente en estos hechos, no ha podido tener acceso a la investigación por el caso de delincuencia organizada, ya que a pesar de que fue capturado por la información relacionada con la masacre LeBarón, no ha podido tener acceso a las audiencias.

"Mi objetivo no es entorpecer alguna investigación, por el contrario, quiero aportar y sobre todo, que se respete mi derecho a ser informado del desarrollo del procedimiento como lo establece la Ley, es por eso que hace un par de meses ingresé un amparo con mi asesora jurídica Rocio Moreno, solicitando que se me reconociera como víctima y se me diera acceso a la carpeta de investigación por delincuencia organizada" refirió el integrante de la familia Lebarón.

Luján Saucedo fue asegurado en Ascensión, Chihuahua, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) apoyados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Leonardo Luján Saucedo alias "El Chamona", es integrante de la organización criminal "La Línea" y fungía como "halcón", encargado de reportar cualquier movimiento que viera relacionado con el gobierno (vehículos, policías, extraños); asimismo se encargaba de la venta de droga en el municipio de Janos, Chihuahua, su detención obedeció a una orden de aprehensión contra por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Tras ser detenido "El Cahmona" fue trasladado al penal del Altiplano en el Estado de México, informó la FGR.