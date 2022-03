En 2023 México será autosuficiente en gasolina, diésel y turbosina: AMLO

Llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador el refrendar el compromiso de rescatar la Industria Petrolera y el sector energético del país pues aseguró que, durante otros gobiernos, se mantuvo en abandono y como objeto de corrupción.

Al encabezar el 84 aniversario de la Expropiación Petrolera, el Primer Mandatario aprovechó para dar un "mini informe" sobre los logros de su administración para obtener entre otras cosas, el incremento en la extracción de petróleo y la capacidad de refinación con una disminución de importación de combustibles en 45%, con ello además de diversas inversiones como la compra de la refinería Deer Park, aseguró que el próximo año México logrará su autosuficiencia en gasolina, diésel y turbosina.

"En julio de este año estará en operaciones la nueva refinería de Dos Bocas de Paraíso Tabasco y con la terminación de la cotizadora de Tula, el año próximo seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y tobosinas. A pesar de la pandemia, de la crisis económica y la guerra de Rusia y Ucrania que ha dado inestabilidad en el mercado y aumentos en petróleo y gas, nosotros estamos saliendo adelante".

Destacó que no se han dado incrementos reales en el precio de los combustibles lo que permite enfrentar la inflación. Desde Minatitlán, Veracruz López Obrador recordó el trabajo del Lázaro Cárdenas del Río que aseguró, no se equivocó al nacionalizar el petróleo para convertirlo en palanca de desarrollo del país y en ese escenario llamó seguir recuperando la industria y liberándola del gran mal de la corrupción.

"Sigamos rescatando la industria eléctrica y petrolera. En cuanto a la industria petrolera no permitamos nunca más la corrupción en Pemex, limpiemos por completo, terminemos de limpiar de la corrupción en Pemex, lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad, no le demos ningún pretexto a los conservadores, que no tengan ninguna excusa porque estas empresas del pueblo tienen que ser ejemplo en administración honesta de los bienes del pueblo y los bienes de la nación".

Así mismo habló de la necesidad de cuidar el medio ambiente extrayendo sólo lo necesario del subsuelo para abastecer el mercado interno sin seguir vendiendo petróleo crudo y comprando combustibles en el extranjero y se refine toda la materia prima de México evitando, además, la quema del gas y cuidando los recursos naturales. En este escenario el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, presumió que con las medidas de austeridad se lograrán ahorros para este año de hasta 80 mil millones de pesos.

"Estamos llevando a la práctica una optimización de recursos y reducción de costos mediante indicadores de desempeño y nuevos modelos de contrato, como resultado de 2019 a 2021 se alcanzó un ahorro por más de 59 mil millones de pesos y con esa tendencia alcanzaremos a fines de este año cerca de 80 mil millones de pesos de ahorro acumulado principalmente en actividades de exploración y producción".

Enfatizó que, de no haber sonado la campana de la democracia en julio de 2018, la producción seguiría cayendo pues de 1 millón 150 barriles diarios, se logró pasar producción de un millón 900 mil barriles por día, reconociendo sin embargo que el problema principal de Pemex como toda empresa es la declinación de sus yacimientos, por lo que señaló que para incrementar la producción se requiere hacer inversiones en campos existentes y desarrollar los campos nuevos.