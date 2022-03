En el AIFA brindarán servicio de taxi aéreo: AMLO

Al calificarla como una obra extraordinaria que puede ser un orgullo para México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendrá el servicio de taxi aéreo.

Durante la mañanera desde Veracruz, el Primer Mandatario aseguró que, tras la solicitud de diversos particulares, se autorizó el uso de helicópteros privados que podrán trasladar a personas "prácticamente desde sus casas" hasta la base aérea que tendrá un espacio específico para ello.

"Va a haber también viajes para los que tienen recursos desde Polanco hasta el aeropuerto en helicóptero, taxi aéreo, casi los van a bajar en sus departamentos, de su departamento al aeropuerto, son concesiones particulares... no tengo la información, pero hay quienes pidieron este servicio".

Cuestionado sobre los vuelos de estados que aún no utilizarán este aeropuerto, López Obrador aseguró que es necesario dimensionar que no toda la población tiene la oportunidad de viajar en avión.

"Es una obra extraordinaria muy buena, una obra magna, un orgullo para México, nada más que debemos también pensar que desgraciadamente no todos podemos viajar en avión, no todos los mexicanos no sé pero yo creo que pueden viajar el 30 o 40% porque la mayoría de la gente que tiene que trasladarse lo hace en camión, donde les resulte más barato entonces primero vamos a ubicarnos en eso no? porque hay veces que olvidamos al pueblo, la mayoría de la gente, México es de todos, de ricos y de pobres lo segundo es que esta obra va a beneficiar a mucha gente".

Sin embargo, confió que poco a poco se vayan ocupando todos los lugares por las aerolíneas nacionales e internacionales mientras tanto dijo, se comenzará el funcionamiento con las empresas Viva Aerobus, Aeroméxico y Volaris. Por su parte el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, explicó que, con los taxis aéreos, no se afectará las salidas o aterrizajes de los vuelos comerciales o de carga.

"El aeropuerto tiene un área exclusiva para la operación y despacho de helicópteros, la base de helicópteros, ya se tienen tres empresas que van a estar trabajando, son dos helicópteros por empresa y una de ellas también va a hacer el despacho y operación de vuelos de helicópteros. Comentaría que el movimiento de los helicópteros dentro de lo que es el aeropuerto no se interfiere la ubicación que se le puso a la base de helicóptero está diseñada para que no interfiera con el aterrizaje y despegue de lo que es la operación normal del aeropuerto, van a poder llegar a cualquier hora, salir a cualquier hora dependiendo del requerimiento que tenga el pasajero".

El titular de Sedena detalló que, para el próximo lunes, tras la reunión de seguridad y la conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo Federal se trasladará a la Torre de Control para presencial el aterrizaje de aviones de manera consecutiva en la pista central y pista norte. Mencionó que se espera la presencia de mil 400 invitados entre los que se encuentran los integrantes del gabinete, gobernadores, miembros de las secretarías de estado, tenemos invitados empresarios, los pobladores y los líderes de organizaciones que tienen su asentamiento en municipios, además de alumnos de algunas escuelas de la república mexicana que se encargarán del programa musical y empresarios vinculados a la obra y una representación de trabajadores.