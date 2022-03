Rechaza AMLO reforma para que bancos puedan “embargar vía nómina"

No debe embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia fue el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados que reforma diversas leyes con el objetivo de regular los créditos de nómina con cobranza delegada, y que permitiría confiscar hasta el 45% del salario del trabajador beneficiando a instituciones que otorgan créditos.

Durante la mañanera desde Veracruz el Primer Mandatario celebró que aún falta una revisión por el Senado de la República por lo que los convocó a realizar un exhaustivo análisis.

"No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia, el salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso"

Considerando que no se profundizó antes de la discusión del proyecto, López Obrador no descartó que de pasar por la Cámara Alta, esta iniciativa sea vetada por la Presidencia de la República.

"No creo que nadie consciente, un legislador apruebe eso, creo que no se profundizó en el tema, afortunadamente hay tiempo para que se revise bien esa iniciativa... Respetuoso del poder legislativo...

- Sería vetada?

- Si se aprobara sí, si se aprobara sí".

Insistió que en muchas ocasiones como ocurría en otros gobiernos, los legisladores al no leer bien las iniciativas, pueden pensar que es algo en beneficio de los trabajadores, por lo que enfatizó debe revisarse.

De acuerdo a lo señalado por partidos opositores al proyecto con esto se aprueba que el ingreso de los trabajadores puede ser disminuido por adquirir algún crédito sin oportunidad de determinar el margen de descuento, que sería fijado entre el empleador y la entidad crediticia, tampoco se fija cuál será la tasa de interés, permitiendo un crecimiento incontrolable de deuda.