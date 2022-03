Siempre no… AMLO no será el primero en dormir en hotel del AIFA

El próximo domingo ya no dormirá el presidente Andrés Manuel López Obrador en el hotel del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles debido a que aunque ya está terminado el inmueble, aún carece de una certificación, así lo dio a conocer el propio mandatario federal.

Durante la mañanera anunció que tras su gira por Veracruz y Oaxaca el próximo fin de semana, descansará en Palacio Nacional para demostrar además la accesibilidad de la base aérea de Santa Lucía, tras diversas críticas que se han dado por ello.

“A no me voy a dormir allá, no, no; porque está terminado el hotel, pero no está certificado, es un procedimiento y no quiero verme influyente. Además, me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto. Bueno, media hora, 40 minutos, porque, o 40 minutos, porque me voy a ir a las 4:00 de la mañana. No a las 4:00 no, a las 4:00 me voy a levantar, pero me voy a ir como a las 5:00, o sea, que estar a las 6 allá. Entonces, me voy a quedar a dormir aquí”.

Reiteró que en el evento para arrancar con los trabajos en el aeropuerto, no hará uso de la palabra para evitar faltar a la veda electoral por el ejercicio de revocación de mandato y negó que el evento en sí sea violatorio.

“No, pues va a hablar el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; va a hablar Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la ciudad; va a hablar el ingeniero que estuvo a cargo de la construcción, el general Vallejo; va a hablar el general secretario Sandoval. Y yo voy a estar ahí y no voy a cortar ningún listón ni nada, nada más voy a acompañar, como van a ir muchos invitados”.

Respecto a quienes estarán presentes mencionó que se envió invitación a ciudadanos, empresarios, trabajadores y a los 32 gobernadores y gobernadoras, así como al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.

El jefe del Ejecutivo Federal insistió que el AIFA será uno de los mejores aeropuertos del mundo y al comentar que iniciarán trabajo cuatro aerolíneas, tres de ellas nacionales y una venezolana, bromeó que podrían reprochar a su administración porque no se nota austeridad en la obra.