Niños y padres de familia atemorizados por ejecución cerca de escuela

Alumnos del Colegio Valladolid, localizado en el fraccionamiento La Providencia en el municipio de Tonalá se sienten muy inseguros y fueron este jueves a la escuela con mucho temor, después de que fue asesinado en la puerta principal un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado.

"Si tenemos miedo nos sentimos muy tristes y traumados porque fue una experiencia muy triste ¿les tocó escuchar los balazos? si los balazos y también vimos y nos dijeron que corriéramos que nos agacháramos, yo también tuve mucho miedo porque sentí que me iban a dar un balazo"

La víctima fue identificada como Luis Fernando Ayala Morales quien estaba adscrito al área de detenidos.

Mientras que padres de familia solicitan mayor seguridad de todas las autoridades.

Así lo explicó Lendy Esparza una de las madres de familia.

"Estoy muy consternada dolida, porque esto duele estamos hablando de una situación en donde no es lo mismo verlo a vivirlo no me toco esa situación ya que vine por mi hijo un poquito antes pero duele, porque uno es empático con los padres que estuvieron aquí, con los maestros y alumnos, nos hace cimbrar una realidad muy diferente, en donde tomas esta conciencia de la violencia que estamos viviendo".

Dicho plantel se encuentra al oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en donde vehículos y motocicletas sin placas circulan sin que nadie los moleste.