Somos autosuficientes con el diésel… nos dedicamos a rescatar Pemex: AMLO

Insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador que México no se verá afectado por el incremento del precio de la gasolina en Estados Unidos, e incluso presumió que cada día se acerca más a la autosuficiencia.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario enfatizó que México no vivirá lo que otras naciones, debido a que produce petróleo por lo que con el aumento de los precios, obtiene excedentes que ayudarán a evitar que se rompa con el compromiso de evitar un aumento en términos reales del combustible.

“La buena noticia es que no van a aumentar los precios de los combustibles ni las gasolinas ni el diésel también se va a mantener el mismo precio de la energía eléctrica, es importante que se sepa por qué a diferencia de otros países, nosotros podemos mantener precios bajos en los combustibles”.

Incluso aseguró que México gracias al rescate de Petróleos Mexicanos está logrando autosuficiencia en materia energética pues explicó que se han reducido en 45% las importaciones de gasolinas y de 833 barriles diarios que se importaban, el numero bajó a 431 en enero, mientras sólo 89 de diésel, aunque en este sentido afirmó que con la compra de Deer Park se puede hablar de una autosuficiencia ya en ese combustible.

“Hemos invertido más de 30 mil millones de pesos en rehabilitar las refinerías, esto nos ha permitido aumentar la capacidad de refinación como se compró la refinería de Deer Park en Texas a Shell, esto nos ha permitido aumentar la capacidad de refinación y como se compró la refinería de Deer Park, en Texas, a Shell, ya tenemos producción suficiente. Si sumamos la producción, por ejemplo, en el caso de diésel de Shell, ya somos autosuficientes en diésel, con lo que se produce en nuestras refinerías más lo que produce la refinería de Pemex en Texas”.

Por ello dijo no hay motivo de preocupación y se logrará sostener el precio de los combustibles a pesar de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Todas las medidas que se están tomando como castigo a Rusia, el decidir no comprar petróleo ruso, no comprar gas, pues ha tenido un impacto en los precios y esto ha llevado a que el crudo aumente, ya rebasa los 100 dólares por barril, y nosotros estamos exportando crudo y esto nos está generando un excedente, ese excedente nos permite transferir o aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de las gasolinas“.

Lo que reconoció que le está generando atención es el incremento del dólar ante el peso.

“Todos los que tienen que ver con las finanzas pues saben que se viven periodos difíciles. En la última semana, por ejemplo, se nos depreció el peso. A ver si Carlos nos manda la depreciación del peso. Pero ayer ya cayó el dólar, es decir, se volvió a apreciar el peso con relación al dólar, llegó a estar a 21.35 y ayer ya bajó de 21 pesos por dólar. Entonces, vamos bien, o sea, hemos hecho las cosas bien”.

Cuestionado sobre la Inflación que de acuerdo a especialistas podría llegar al 10% y el aumento en algunos productos de la canasta básica, señaló que el Banco de México prevé un aumento en 4.5% debido a la guerra y después de pasar la pandemia por COVID-19.