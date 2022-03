La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramarétska, solicitó al gobierno de México sumarse a las sanciones económicas que la mayoría de las naciones del mundo han acordado en contra de Rusia por la invasión y hostilidades bélicas contra Ucrania.

Durante una reunión con diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, la diplomática europea pidió también a los legisladores mexicanos convencer al Gobierno de la República y gestionar para que se ponga freno a la propaganda rusa que se difunde en México, a través de redes sociales y medios de comunicación como RT y Sputnik.

“Esperamos que México se una a las acciones de la comunidad internacional como son las sanciones económicas, el aislamiento y exclusión de Rusia de todos los foros posibles. Me gustaría poder transmitir a mi Gobierno que en estas cuestiones podemos contar el apoyo de los legisladores mexicanos tomando en cuenta que ustedes son integrantes de diferentes comisiones del Congreso de la Unión, son ustedes los que pueden influir en las decisiones que se adoptan, por ejemplo, suspender el funcionamiento de la propaganda y desinformación rusa”.

La diplomática ucrania informó sobre la barbarie rusa contra la población civil de su país, y advirtió que los patriotas ucranianos no cederán ni un milímetro de su territorio ni su soberanía a Rusia.

“Desde hace dos semanas los ocupantes intentan tomar la capital ucraniana, Kiev, todos los días caen bombas y cohetes, sobre la población civil, esto es una barbarie, que el continente europeo no había visto desde la Segunda Guerra Mundial: pero quiero dejar muy claro que a pesar de todos los intentos de intimidar a nuestro pueblo no aceptaremos el ultimátum del régimen criminal del Kremlin, no cederemos ni un solo milímetro de nuestro territorio”.

Por su parte, algunos legisladores se pronunciaron a favor de la postura ucrania, por ejemplo, el líder de los diputados se Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien aseguró que en estos momentos de gran tensión en el mundo, pronunciarse de manera neutral ante este conflicto, es en realidad estar del lado de los invasores rusos.